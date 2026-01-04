ua en ru
Сколько заплатили Цымбалюку за участие в "Холостяке": актер раскрыл детали

Воскресенье 04 января 2026 16:44
Сколько заплатили Цымбалюку за участие в "Холостяке": актер раскрыл детали Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые подробно рассказал о финансовых условиях своего участия в реалити-шоу "Холостяк".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды в подкасте Okay Eva.

Сколько Цымбалюк заработал на "Холостяке"

Артист отметил, что решение согласиться на проект не было продиктовано желанием заработать, однако он принципиально не хотел работать без оплаты.

По словам Цымбалюка, он сразу обозначил продюсерам свою позицию: участие в шоу должно было оплачиваться по тем же расценкам, которые он получает за один съемочный день в полнометражном кино.

Продюсеры согласились на эти условия, и вопрос гонорара был быстро решен.

Сколько заплатили Цымбалюку за участие в &quot;Холостяке&quot;: актер раскрыл деталиТарас Цымбалюк (фото: instagram.com/holostyakstb)

В то же время актер признался, что после участия в "Холостяке" пересмотрел и повысил свои профессиональные ставки.

"О деньгах сразу скажу. Я заработал так же, как и зарабатывал в кино. У меня в голове не возникла мысль, что я туда шел, потому что хотел заработать. Я не хотел, конечно, терять свой ресурс и делать это бесплатно. Поэтому я подошел к продюсеру и предложил это разбить на съемочные дни, и они будут платить мне, как я прошу в полном метре", - поделился Тарас.

"Этот вопрос был закрыт. Я шел туда, чтобы привлечь к себе новую аудиторию, я не скрываю этого. Мне это интересно, как ни крути, медийная сторона актерская очень важна", - признался он.

