Цымбалюк подогрел слухи о романе с актрисой-подругой: кто она

Пятница 16 января 2026 18:48
Цымбалюк подогрел слухи о романе с актрисой-подругой: кто она Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Полина Иваненко

Актер Тарас Цымбалюк продолжает интриговать фанов. После финала "Холостяка" и разрыва с Надин Головчук он все чаще проводит время вместе с актрисой и подругой, и это не Наталка Денисенко.

Как Цымбалюк подогрел слухи о тайном романе и с кем он показался на совместном видео, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новый пост из его Instagram.

С кем звезде "Холостяка" приписывают роман

Недавно появились слухи, что Тарас скрывает романтические отношения, но не с финалисткой "Холостяка" Надин и не со своей бывшей Светланой Готочкиной. Актеру приписывают роман с Еленой Светлицкой.

Пару все чаще замечают вместе на отдыхе, да и сами они нередко позируют рядом на совместных фото и видео. Недавно же сам Тарас подогрел все слухи.

Цымбалюк подогрел слухи о романе с актрисой-подругой: кто онаЦимбалюк с друзьями и Светлицкой на отдыхе (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Он "запостил" видео со Светлицкой, его актер подписал коротко, но с интригой.

"Случайная встреча", - указано в заметке.

Конечно, это еще больше взбудоражило воображение фанов. В комментариях они уже пишут, что и так знали о "случайных встречах" Тараса с Еленой.

Что известно о личной жизни Елены Светлицкой

В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем, с которым жила в браке 10 лет. По словам Елены, они уже давно не были парой.

"Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности... Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших детей и идеальными бывшими. Потому что никакой грязи, хайпа и интриг здесь не будет", - писала Светлицкая.

Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після 10 років шлюбуСветлицкая и ее бывший муж (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Уже весной 2025 года актрису начали подозревать в том, что она могла закрутить роман с Цымбалюком. Впрочем, тогда Елена опровергала все слухи. Летом и осенью, пока Тарас снимался в "Холостяке", они редко появлялись вместе на фото, но этой зимой все изменилось.

"Я - жінка, яка буде вибирати": Олена Світлицька відповіла на чутки про роман із "Холостяком"Светлицкая и Цымбалюк (коллаж: РБК-Украина)

"Мы коллеги. Мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения", - говорила Елена в мае 2025 года.

