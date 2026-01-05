ua en ru
"Нас просто водили за нос": Денисенко обвинили во лжи после интервью Цымбалюка

Понедельник 05 января 2026 20:29
"Нас просто водили за нос": Денисенко обвинили во лжи после интервью Цымбалюка Наталка Денисенко и Тарас Цимбалюк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавнее интервью Тараса Цымбалюка вызвало новую волну обсуждений вокруг шоу "Холостяк". После заявлений артиста пользователи соцсетей вспомнили предыдущее интервью его "бести" Наталки Денисенко и обвинили ее в ложных словах о чувствах актера на проекте.

О чем идет речь - узнайте в материале на РБК-Украина.

В разговоре с Евой Коршик Цымбалюк признался, что во время съемок реалити не испытал настоящих чувств ни к одной из участниц.

По его словам, именно поэтому в конце проекта ему было сложно сделать финальный выбор.

"Мы с продюсерами сели, и я говорю: "Давайте посоветуемся, потому что я не знаю, у меня тупик. Вы как опытные люди посоветуйте, потому что мне абсолютно все равно, кто следующим должен покинуть проект", - рассказал Тарас.

@eva.korshyk Уже посмотрели интервью ? #okayeva #евакоршик #холостяк #цимбалюк оригинальный звук - Ева Коршик

Это заявление сразу привлекло внимание пользователей соцсетей, ведь противоречит словам Натальи Денисенко, сказанным ранее.

В интервью ведущей Маша Ефросинина, опубликованном 12 декабря, актриса утверждала, что у ее близкого друга все же появились чувства к одной из финалисток.

"Когда снимали финал, когда он думал, кого он будет выбирать, действительно у него чувства родились. Он говорил: "Есть такая", - уверяла знаменитость.

@bedboyf6 #холостяк2025 #рекомендации #холостяк #стб #рекомендации оригинальный звук - ХОЛОСТЯК

Реакция юзеров

После выхода интервью Цымбалюка в украинском сегменте Threads и других соцсетях пользователи начали активно обсуждать это несоответствие.

Часть аудитории предположила, что зрителям могли показать совсем другую версию событий, чем та, что происходила на самом деле.

В комментариях люди обращают внимание на то, что несмотря на поцелуи и теплое общение с победительницей "Холостяка" Надин Головчук, актер не пытался продолжить никакие отношения уже после завершения шоу - без камер и съемочной группы.

&quot;Нас просто водили за нос&quot;: Денисенко обвинили во лжи после интервью ЦымбалюкаТарас Цымбалюк и Надин (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Пользователи также ставят под сомнение саму идею "нулевых чувств", ведь, по их словам, даже минимальный эмоциональный контакт должен был бы привести хотя бы к попытке общения вне проекта:

  • Після слів Цимбалюка слова Денисенко звучать щонайменше дивно

  • Виходить, що фінал був більше для картинки, ніж для реальних почуттів

  • Скрізь одна показуха, а не реальність

  • Кожен говорить свою версію - кому тепер вірити?

  • Якщо Тарас дійсно не у відносинах, на проєкті він, зі слів Денисенко, отримав почуття чи то закоханість, то чому якщо ти вже вибрав Надін? У вас було прикольне спілкування, поцілунки і тд. Чому б не спробувати щось після проєкту, без камер

  • Тю, бо Наталка те ще брехло. По тій причині вони з Цимбалюком і дружать

  • Скрізь брехня

  • Нас просто водили за ніс

Напомним, в финальном выпуске "Холостяка Тарас Цимбалюк выбрал модель Надин Головчук.

Однако позже, в эфире постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта", актер заявил, что после завершения съемок они не стали парой.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Маши Ефросининой, Threads.

