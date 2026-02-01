Участница "Холостяка" раскрыла "неприятную" фразу Цымбалюка, которую вырезали из эфира

Участница 14 сезона "Холостяка" Ирина Кулешина поделилась закадровыми подробностями проекта и призналась, что ее "вылет" показали не полностью. Как выяснилось, в эфир не попали слова Тараса Цымбалюка, которые обидели девушку.

Как Цымбалюк шокировал участницу "Холостяка"

Ирина рассказала, что последний день на проекте в целом был положительным, ведь она сблизилась с другими участницами. Она чувствовала, что покинет шоу и была к этому готова, но последние слова Тараса ее сильно разочаровали.

"Я знала, что сегодня уйду. Мне было интересно, какая будет причина - ты мне уже не так нравишься или исчезла заинтересованность. Это возможно и это ок, потому что каждый человек имеет свой выбор. Но то, что я услышала, у меня был ступор", - поделилась она.

Ирина вспомнила, каким на самом деле было прощание с Цымбалюком (скриншот)

Холостяк решил выбрать совсем другую причину для прощания.

"Я в проекте постоянно говорила, что для меня важно совместное время, потому что в прошлых отношениях мне этого не хватало. Я ничего не говорила о финансах. Только один раз, что 50 на 50 мне не подходит. В итоге я стою и слышу такую фразу: "Знаешь, я понял, что тебе нужен мужчина, который в первую очередь будет тебя обеспечивать", - рассказала участница.

Кулешина на Церемонии роз (скриншот)

Эти слова стали для Ирины неожиданностью, разозлили ее и оскорбили. Попытки что-то объяснить оказались напрасными.

"Он такой: "Ты мне не раз это говорила", а я такая: "Когда я тебе это говорила?" Он: "Ну, ты говорила", и дальше не продолжает. Потом кладет розу и говорит: "Можно, я тебя провожу?" - вспомнила она.

Ирина вспомнила, как прощалась с Цимбалюком (скриншот)

После Церемонии она еще долго прокручивала эти слова, не понимая, почему ее не услышали.

"Я была зла. Спасибо, Тарас, вывел ты меня на эмоцию. Мне было настолько неприятно. Меня не услышали? Мы дошли до машины, и он такой: "Я уверен, ты найдешь свою любовь за пределами проекта". Я что-то ему говорю, а он меня перебивает. Потом я понимаю, что мне что-то ему доказывать нет смысла. Он сделал свой выбор, и я его принимаю", - подытожила она.



Что известно об Ирине Кулешиной

Напомним, она родом из Кривого Рога. У нее собственный бренд купальников, который она продолжает развивать.

История Ирины на шоу началась с яркого появления. Она устроила Холостяку виртуальное путешествие. Сидя в кабриолете, они наблюдали на экране кадры из разных стран.

Однако уже в 8 выпуске девушка не получила розу. Тарасу якобы не понравились ее истории о бизнесе и сосредоточенность на финансовой теме.

В интервью РБК-Украина Ирина вспоминала, что в конце участия почувствовала от актера резкий холод, хотя сначала, казалось, был интерес.