ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Цымбалюк честно признался, что его разочаровало в "Холостяке"

Вторник 03 февраля 2026 16:53
UA EN RU
Цымбалюк честно признался, что его разочаровало в "Холостяке" Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер Тарас Цымбалюк откровенно рассказал о своих впечатлениях от участия в романтическом реалити "Холостяк". Несмотря на ожидания, реальность оказалась для него совсем другой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом актер рассказал во время общения с подписчиками в Instagram.

Что сказал Цымбалюк об участии в "Холостяке"

Отвечая на вопрос, воспринимал ли он участие в шоу как нечто несерьезное, актер возразил. У него была вера в проект и единомыслие с продюсерами, но с началом съемок ощущения изменились.

"После старта, после знакомства с форматом съемки ощущения ко всему изменились, но все уже было на определенных рельсах", - объяснил он.

Цымбалюк отметил, что в проекте было немало теплых и искренних моментов - общение с участницами, много смеха и положительных эмоций.

Отдельно он выделил съемочную группу назвав ее "шикарной" и вспомнив людей, с которыми провел "незабываемые мгновения".

В то же время актер подчеркнул и то, что стало для него главным разочарованием.

"Но ключевое - это шоу, где есть сценарий, ежедневные брифы, типажи, амплуа, бесконечные сюрпризы утром и, к сожалению, свобода действий - совсем не во всем", - отметил он.

О скандальном интервью

Также Цимбалюк прокомментировал резонансное интервью с Евой Коршик, в котором ошеломил настоящей причиной участия. Он заверил, что перед публикацией неоднократно материал согласовали с каналом.

"Ожидая ваши вопросы об интервью с Евой, конечно, его перед постингом не раз посмотрел и согласовал канал. Фундаментальные вопросы у меня только к самому себе. Ключевой: на берегу я недостаточно четко исследовал скелет проекта", - признался актер.

Цымбалюк честно признался, что его разочаровало в &quot;Холостяке&quot;Цымбалюк об участии в "Холостяке" (скриншот)

Не обошел стороной Тарас и тему хейта, который возник после интервью. Актер признался, что приятного в этом мало, однако за годы публичности он уже выработал своеобразный иммунитет, поэтому продолжает жить и работать, несмотря на негатив.

"Главное - это настоящие друзья, семья, близкие, которые в такие моменты практически ежедневно на связи", - отметил он.

Цымбалюк честно признался, что его разочаровало в &quot;Холостяке&quot;Цымбалюк высказался о хейте из-за скандального интервью (скриншот)

Напомним, в упомянутом интервью актер признался, что ему было безразлично, кого выбирать в финале "Холостяка". Он заявил, что участие в шоу было оплачиваемым, а также обругал зрителей, которые его критиковали.

Неожиданная откровенность звезды вызвала бурные обсуждения в сети. На фоне этого подругу Тарас Наташу Денисенко даже обвинили во лжи.

Ранее мы писали, с кем Цимбалюку приписывают роман после участия в "Холостяке".

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Зеленский об "энергетическом перемирии": либо у РФ в неделе 4 дня, либо ее ставка на войну
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом