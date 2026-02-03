ua en ru
Цимбалюк чесно зізнався, що його розчарувало в "Холостяку"

Вівторок 03 лютого 2026 16:53
Цимбалюк чесно зізнався, що його розчарувало в "Холостяку" Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актор Тарас Цимбалюк відверто розповів про свої враження від участі в романтичному реаліті "Холостяк". Попри очікування, реальність виявилася для нього зовсім інакшою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це актор розповів під час спілкування з підписниками в Instagram.

Що сказав Цимбалюк про участь в "Холостяку"

Відповідаючи на запитання, чи сприймав він участь у шоу як щось несерйозне, актор заперечив. У нього була віра в проєкт та однодумство з продюсерами, але з початком знімань відчуття змінилися.

"Після старту, після знайомства з форматом знімання відчуття до всього змінились, але все вже було на певних рейках", - пояснив він.

Цимбалюк наголосив, що в проєкті було чимало теплих і щирих моментів - спілкування з учасницями, багато сміху та позитивних емоцій.

Окремо він виділив знімальну групу назвавши її "шикарною" та згадавши людей, з якими провів "незабутні миті".

Водночас актор підкреслив і те, що стало для нього головним розчаруванням.

"Але ключове - це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, нескінченні сюрпризи зранку і, на жаль, свобода дій - геть не в усьому", - зауважив він.

Про скандальне інтерв'ю

Також Цимбалюк прокоментував резонансне інтерв'ю з Євою Коршик, у якому приголомшив справжньою причиною участі. Він запевнив, що перед публікацією неодноразово матеріал погодили з каналом.

"Очікуючи ваші питання про інтервʼю з Євою, звісно, його перед постингом не раз подивився й узгодив канал. Фундаментальні питання у мене тільки до самого себе. Ключове: на березі я недостатньо чітко дослідив скелет проєкту", - зізнався актор.

Цимбалюк чесно зізнався, що його розчарувало в &quot;Холостяку&quot;Цимбалюк про участь в "Холостяку" (скриншот)

Не обійшов стороною Тарас і тему хейту, який виник після інтерв'ю. Актор зізнався, що приємного в цьому мало, однак за роки публічності він уже виробив своєрідний імунітет, тож продовжує жити й працювати, не зважаючи на негатив.

"Головне - це справжні друзі, сім'я, близькі, котрі в такі моменти практично щодня на зв'язку", - зазначив він.

Цимбалюк чесно зізнався, що його розчарувало в &quot;Холостяку&quot;Цимбалюк висловився про хейт через скандальне інтерв'ю (скриншот)

Нагадаємо, у згаданому інтерв'ю актор зізнався, що йому було байдуже, кого обирати в фіналі "Холостяка". Він заявив, що участь в шоу була оплачуваною, а також облаяв глядачів, які його критикували.

Неочікувана відвертість зірки спричинила бурхливі обговорення в мережі. На тлі цього подругу Тарас Наталку Денисенко навіть звинуватили у брехні.

Раніше ми писали, з ким Цимбалюку приписують роман після участі в "Холостяку".

