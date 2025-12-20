ua en ru
"Уважайте это": Тина Кароль объяснила, почему переводит свои хиты на украинский язык

Суббота 20 декабря 2025 15:55
"Уважайте это": Тина Кароль объяснила, почему переводит свои хиты на украинский язык Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль недавно дала новую жизнь треку "Шиншила" и объявила о записи пластинки переведенных хитов. И это спровоцировало обсуждение, на некоторые мысли относительно своего творчества она ответила публично.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

С чего все началось

О новой пластинке высказалась Нателла Кирс. Блогерша не критиковала Кароль, а отметила, что ей очень понравилась обложка альбома и тренд на натуральность. А еще Нателла вспомнила о том, что раньше Тина не хотела переводить свои хиты.

"Несмотря на предыдущие заявления, относительно перевода русскоязычных песен и трудностей с манифестами, Тина анонсировала альбом с хитами прошлого. Спасибо артистам, которые решились на перевод, несмотря на предыдущие заявления", - написала Кирс.

"Это не только смелый шаг пересмотреть собственную позицию, но и демонстративная пощечина тем, кто до сих пор живет российскими крошками и в ожидании "будет как раньше, когда закончится война", - добавила она.

&quot;Уважайте это&quot;: Тина Кароль объяснила, почему переводит свои хиты на украинский языкСообщение Кирс (скриншот)

Реакция Кароль

В своем Telegram-канале Тина ответила на слова блогерши. Она четко обозначила, что сейчас речь не идет об "акте перевода" и "жесте наконец-то".

"Это решение написать заново то, что уже имело форму, но нуждалось в новом смысле. Песни не были переведены. Они были переосмыслены, им придано новое дыхание, новое предназначение, новая логика. Соавторы, с которыми я работала над текстами, пришли ко мне, не как исполнители задания, а как носители искры. Искра стала пламенем - не по приказу, а по сердечной чакре", - подчеркнула Кароль.

"Эти тексты являются новой версией произведений. И они нравятся мне сейчас, честно, даже больше оригинальных. Они не являются копией. Не отражением. Они являются самостоятельной формой. Не сводите творчество и любой труд к формуле "наконец-то дождались", - добавила она.

Тина призвала уважать искусство и подчеркнула, что так мыслят те, "кто не создает".

"Искусство - тонкая и требовательная материя. Уважайте это - и уважение станет взаимным", - резюмировала она.

При создании материала были использованы: сообщение Кирс в Threads, ответ Кароль в ее Telegram-канале.

Тина Кароль Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
