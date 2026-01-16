ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Приехали к своим": Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)

Пятница 16 января 2026 18:39
UA EN RU
"Приехали к своим": Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото) Тина Кароль и Сергей Жадан в Славянске (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль, которая ранее избегала поездок в районы вблизи линии фронта, на этот раз приехала в прифронтовой Славянск Донецкой области. В поездке ее сопровождал писатель, поэт и военнослужащий 13-й бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Кадрами с визита в Славянск Жадан поделился в своем Instagram.

Он рассказал, что вместе с артисткой наведались к бойцам 18-й Славянской бригады Нацгвардии, которая сейчас входит в состав корпуса "Хартия".

"В последние месяцы несколько раз приезжали к славянцам, каждый раз это новые истории и новые знакомства. Бригада защищает город, бойцы и командиры держат позиции", - рассказал он.

&quot;Приехали к своим&quot;: Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)Тина Кароль и Сергей Жадан приехали в Славянск (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Во время поездки Кароль и Жадан также встретились с командиром бригады - Героем Украины, полковником Геннадием Куцым.

"Интересно было послушать мнения комбрига - о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов, о городе, который бригада охраняет", - признался Жадан.

Кроме встреч и общения с военными, для хорунжей службы передали около сотни книг, которые собрали в рамках инициативы "Библиотека хартийца" при поддержке украинских издателей.

Также Жадан опубликовал совместный снимок с Тиной Кароль и бойцами у стелы Славянска.

"Приехали к своим", - лаконично подписал снимок он.

&quot;Приехали к своим&quot;: Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)Тина Кароль и Сергей Жадан приехали в Славянск (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Похожий кадр с этого же места певица обнародовала и у себя.

&quot;Приехали к своим&quot;: Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)Тина Кароль в Славянске (фото: instagram.com/tina_karol)

Кроме фото, Кароль показала видео с антидронового тоннеля и уточнила, что приехала в Славянск, в частности, для съемок новых выпусков своего YouTube-проекта "Дом звукозаписи".

&quot;Приехали к своим&quot;: Тина Кароль и Жадан встретились с украинскими воинами в Славянске (фото)Тина Кароль и Сергей Жадан приехали в Славянск (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Напомним, ранее основатель "Культурного десанта" Коля Серга рассказывал, что Тина Кароль якобы обещала выступить перед военными, однако за день до концерта отказалась.

Музыкант Саша Чемеров, который также приобщен к инициативе, подтверждал эту информацию и утверждал, что певица якобы обещала передать на фронт автомобиль, но этого не сделала.

Вас может заинтересовать:

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Тины Кароль и Сергея Жадана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Сергей Жадан Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа