"Бродяга соцсетей": Тина Кароль не сдержала эмоций из-за критики своих видео

Воскресенье 18 января 2026 21:16
"Бродяга соцсетей": Тина Кароль не сдержала эмоций из-за критики своих видео Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль жестко отреагировала на критику в соцсетях. Звезда не стала молчать, когда юзеры начали обсуждать ее новые видео.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кароль.

С чего все началось

Так, блогер Богдан Беспалов сделал пост, в котором заявил, что жители Славянска "не поняли" видео, которое снимала Кароль. Известно, что туда певица отправилась с писателем Сергеем Жаданом.

"Артистка вляпалась в новый громкий скандал. Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиянами, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой и веселым видео под свою песню "Шиншилла", - написал блогер.

"Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста и попытки стать "своей, народной", когда ты никогда такой не была. Потому что ты "элита", - добавил он.

&quot;Приїхали до своїх&quot;: Тіна Кароль та Жадан зустрілися з українськими воїнами у Слов'янську (фото)Кароль в Славянске (фото: instagram.com/tina_karol)

Реакция Кароль

В Stories певица показала скриншот с критикой от Беспалова. Она решила ответить ему публично.

"Это твое болезненное воображение и медиа киллерство! Люди были в восторге, что их посещают, что ими интересуются и любят, как военные, так и гражданские! Ты бродяга соцсетей! Хейтер!" - написала Кароль.

Тина не стала скрывать своих эмоций и отметила, что подобная критика ее не остановит.

"Нам все равно на твое мнение, потому что мы делаем достойно свое дело и оно отнюдь не о том, чем ты питаешься!" - добавила она.

&quot;Бродяга соцсетей&quot;: Тина Кароль не сдержала эмоций из-за критики своих видеоКароль ответила Беспалову (скриншот)

Кроме этого, певица прокомментировала видео, на котором она спела о блэкаутах. В комментариях писали, что Кароль "не может" петь об отсутствии света, ведь у нее точно есть генератор и условия для жизни даже в таких ситуациях.

"Теперь по треку, которому 2 года и он написан замечательным автором! Вниманию: мной было четко сказано: пусть по крайней мере песня хоть немного добавит света в ваши души Холодно, неприятно и грустно абсолютно всем одинаково! Посыл - о человеческом тепле", - написала Тина.

"Да у меня есть генератор и я его заправляю, за свои собственные средства и это дорого, так как и все боремся с кризисом. Все комментарии, что песня заказана властью - глупость полнейшая! Все боты - мы вас видим! Откуда ноги растут у атаки - видим! Остальные не идите на поводу. Держимся", - резюмировала она.

Тина Кароль Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
