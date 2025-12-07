Тарас Тополя резко прошелся по творчеству Тины Кароль: "Ее песни для меня фальшивые"
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя резко высказался о творчестве Тины Кароль.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новый выпуск проекта "Критиканты", где обсуждают современную музыку и артистов.
Так, Тополя признался, что не является поклонником творчества Кароль и объяснил, почему она его не убеждает.
"Мне не заходят ее песни, я не являюсь ее аудиторией. Видимо, потому что они для меня фальшивые. Не верю. Почему? Потому что этот образ жертвы, жертвенности, нежности, такого сладкого эротизма, и все такое между капельками мягко, с такой щемящей подачей, а на самом деле она хищник! В правильном, в хорошем понимании", - сказал музыкант.
Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
"Это умный, хитрый хищник с опытом, это сильная женщина, которая прячется в своем творчестве. Это тигрица, с этакими когтями, которая прячется, маскируется под роль жертвы и я это чувствую", - добавил он.
Также лидер группы "Антитела" отметил, что хотел бы увидеть настоящую Тину Кароль без сценических образов жертвенности и нежности.
Артист одновременно признал ее профессионализм и вокальный уровень.
"С точки зрения вокала, она задает рамку самую высокую, это однозначно так", - добавил Тарас Тополя.
