"Це брехливе інтерв’ю": перша дружина Федінчика різко відреагувала на заяви Денисенко

Акторка Наталка Денисенко після гучного інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній, у якому вперше публічно розповіла про причини розлучення з актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, зіткнулася з хвилею критики. Зокрема, різку реакцію оприлюднила перша дружина артиста - Вікторія.

З чого все почалося

В інтерв’ю Денисенко заявила, що під час шлюбу та після розлучення зазнавала образ з боку ексчоловіка.

За її словами, причиною конфліктів нібито були ревнощі Андрія, який вірив чуткам із соцмереж.

Акторка також зізналася, що довго замовчувала проблему, через що, на її думку, шанс зберегти родину було втрачено.

Втім, така версія подій викликала обурення у Вікторії - ексдружини Федінчика, яка публічно звинуватила Наталку у брехні.

"Наталка, не найкраще рішення давати настільки брехливе інтервʼю. Так, частина аудиторії це проковтне, проте не забувай, що є люди, які знають правду та готові говорити", - написала жінка у коментарі під інтерв’ю.

Ексдружина Федінчика пройшлася по Денисенко (скріншот)

Вона також натякнула на події десятирічної давнини та звинуватила акторку у втручанні в її шлюб.

"Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини і те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти “не мала відносин” з моїм чоловіком, допоки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину", - заявила вона.

Крім того, Вікторія звинуватила Денисенко у романі з іншим одруженим чоловіком уже після початку повномасштабної війни.

"Зараз про те, що ти з осені мала стосунки з іншим одруженим чоловіком, і тебе не зупинило навіть те, що ти особисто знала його дружину і дітей. Як це - спати з чоловіком і їздити на відпочинок з його сімʼєю в якості "просто подруги"?", - написала ексдружина військослужбовця.

Ексдружина Федінчика пройшлася по Денисенко (фото: instagram.com/ne.prosto.vika)

За її словами, вона володіє деталями, які можуть зруйнувати публічний образ акторки.

"На жаль, я знаю занадто багато деталей, які можуть зруйнувати твій образ білої та пухнастої", - додала Вікторія.

Окремо вона наголосила, що сам Андрій не хотів виносити особисті конфлікти в публічний простір через спільного сина.

"Андрій сказав: "Віка, як би не було, вона мати моєї дитини, я не хочу, щоб про неї погано говорили, і боюсь, що це нашкодить сину", - передала слова ексчоловіка Вікторія.

Вона також поставила під сумнів рішення зірки говорити публічно про батька її дитини.

Ексдружина Федінчика пройшлася по Денисенко (фото: instagram.com/ne.prosto.vika)

"Шкода, що в твою пусту голову не прийшла думка: а чи не нашкоджу я татові свого сина? А як буде почуватись молодший Андрій, який може вирости і почути, що його мама говорить про батька?" - підсумувала вона.

Пізніше Вікторія опублікувала серію сторіс, у яких пояснила, чому вирішила озвучити свою позицію саме зараз.

Вона наголосила, що не має претензій до свого колишнього та підтримує з ним дружні стосунки.

"Я не звинувачую Андрія. Ми з ним усі питання давно закрили, наразі у нас дружні стосунки, я не тримаю образ", - зазначила вона.

За словами Вікторії, причиною її публічної реакції стали повторні заяви Денисенко про відсутність стосунків з одруженими чоловіками.

"Ця пані вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунків з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини. Проте факти говорять інше", - написала жінка.

Ексдружина Федінчика пройшлася по Денисенко (скріншот)

Водночас ексдружина Федінчика категорично заперечила слова Денисенко про нібито жорстоку поведінку актора.

"За 5 років стосунків він ніколи не був жорстоким і не вдавався до образ. Саме тому на його захист зараз стали люди навіть з найближчого оточення самої Денисенко", - наголосила Вікторія.

Наприкінці вона заявила, що більше не планує коментувати ситуацію, але натякнула на можливі подальші викриття.

"Далі коментувати не буду, бо це вже не моя турбота. Я певна, що правда, яку ви скоро почуєте, не залишить сумнівів", - резюмувала вона.