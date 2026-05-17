Эффект взлета в Риме: Свитолина побила рекорд Серены Уильямс и ворвалась в эксклюзивный клуб

17:36 17.05.2026 Вс
Невероятное выступление на итальянском "тысячнике" переписало историю женского тенниса и принесло украинке уникальный статус, который ранее покорялся лишь единицам.
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина с трофеем "тысячника" в Риме (фото: instagram.com/internazionalibnlditalia)
Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина после завоевания юбилейного, 20-го титула в карьере на турнире WTA 1000 в Риме установила несколько исторических достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Ace и The Tennis Letter.

Как Свитолина обошла Уильямс

Получив свой третий трофей на римском "тысячнике", Элина переписала историю мирового тенниса. В возрасте 31 года и 235 дней она стала самой старшей игроком, которая в рамках одного турнира смогла победить сразу трех соперниц из топ-5 мирового рейтинга.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарной американке Серене Уильямс, которая установила его в 2013 году на турнире в Майами (в возрасте 31 года и 173 дней).

Путь Свитолиной к этому достижению складывался так: в четвертьфинале она одолела вторую ракетку мира Елену Рыбакину, в полуфинале выбила третий номер классификации Игу Свёнтек, а в решающем матче в трех сетах сломила сопротивление четвертой ракетки планеты Коко Гофф.

Самые старшие теннисистки, побеждавшие трех игроков из топ-5 на одном турнире:

  1. Элина Свитолина (Украина) - 31 год 235 дней (Рим-2026)
  2. Серена Уильямс (США) - 31 год 173 дня (Майами-2013)
  3. Мари Пьерс (Франция) - 30 лет 296 дней (Сан-Диего-2005)

Элитная компания звездных мамочек

Кроме того, победа в Риме закрепила за Свитолиной статус одной из самых успешных спортсменок, вернувшихся в большой спорт после декрета.

Элина, которая родила дочь Скай в октябре 2022 года, стала лишь третьей теннисисткой в истории, которой удалось выиграть престижный турнир категории WTA 1000 в статусе мамы. Ранее подобное достижение покорялось только бельгийке Ким Клейстерс и Виктории Азаренко из Беларуси.

Что говорит сама чемпионка

"Это были очень тяжелые матчи. Пожалуй, единственный турнир с похожей по сложности сеткой, который я помню в своей карьере - это WTA 1000 в Торонто, где я в свое время тоже обыграла четырех соперниц из топ-10. Для меня этот успех вселяет колоссальную уверенность перед Ролан Гаррос. Я очень горжусь той интенсивностью и усилиями, которые смогла продемонстрировать", - цитирует слова Свитолиной издание Punto de break.

