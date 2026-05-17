Элегантность королевы Рима: Свитолина поразила роскошной фотосессией после триумфа на WTA 1000 (фото и видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала трехкратной чемпионкой престижного турнира WTA 1000 в Риме. Сразу после исторической победы организаторы устроили для украинки невероятную фотосессию и видеосъемку возле одного из главных символов города - легендарного фонтана Треви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram теннисистки .

Фотосессия в сердце Рима: "Ближе всего к раю"

Свитолина появилась у знаменитого фонтана Треви в элегантном и утонченном образе, который подчеркнул ее статус главной триумфаторки турнира. Держа в руках заветный кубок, Элина позировала перед камерами мировых медиа, демонстрируя безупречный стиль и эмоции счастья.

Элина уже успела поделиться яркими кадрами и видео на своей странице в Instagram, трогательно подписав публикацию:

"Ближе всего к раю, что я когда-либо чувствовала", - написала она.

Тяжелая победа в финале

Путь к этому титулу для украинки стал настоящим испытанием. В финальном поединке Свитолина сошлась в упорной борьбе с четвертой ракеткой планеты, американкой Коко Гофф.

Матч держал в напряжении до последнего сета, однако Элина продемонстрировала фирменный характер и вырвала победу в трех партиях - 6:4, 6:7, 6:2.

Юбилейный титул и доминация на грунте

Эта победа принесла Свитолиной целую серию выдающихся карьерных достижений: