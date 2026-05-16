Сыграла два матча за день: Ястремская утерла нос фаворитке и взяла титул в Парме

Третья ракетка соревнований Даяна Ястремская триумфально завершила грунтовый турнир серии WTA 125 в Парме (Италия). В финальном противостоянии 26-летняя украинка в двух сетах переиграла опытную чешку Барбору Крейчикову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира Parma Ladies Open.

Железный характер: два поединка за несколько часов

Путь Ястремской к этому титулу стал настоящим испытанием на выносливость.

Из-за капризов погоды украинке пришлось выйти на корт дважды за один день.

Сначала Даяна завершала изнурительный полуфинальный матч против испанки Джессики Бузас Манейро, где судьбу встречи решали нервные тай-брейки.

Всего через два часа после этой победы Ястремской уже предстояло играть большой финал.

При этом ее соперница, Барбора Крейчикова, имела колоссальное преимущество во времени на отдых, ведь свой полуфинал против швейцарки Вероники Голубич закрыла еще накануне.

Несмотря на тотальное физическое преимущество чешки, украинка продемонстрировала железный характер и невероятную концентрацию.

Идеальный финал и юбилейный трофей

Финальный поединок прошел под полным диктатом украинской теннисистки.

Даяна продемонстрировала феноменальную игру на своей линии, не отдав Крейчиковой ни одного гейма на своей подаче за весь матч.

Зато Ястремская уверенно реализовала свои брейк-пойнты и закрыла оба сета с идентичным разгромным счетом - 6:3, 6:3.

Прерывание проклятия финалов и историческая статистика

Для Даяны Ястремской этот успех стал знаковым по нескольким причинам: