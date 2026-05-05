ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Костюк снялась с "тысячника" в Риме: известна причина и детали

12:23 05.05.2026 Вт
2 мин
Украинская теннисистка не сможет побороться за второй подряд титул категории WTA 1000
aimg Андрей Костенко
Костюк снялась с "тысячника" в Риме: известна причина и детали Марта Костюк (фото: x.com/MutuaMadridOpen)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 15) официально отказалась от участия в турнире WTA 1000 в итальянском Риме. Причиной такого решения стала травма правого бедра, которую спортсменка получила после своего триумфального выступления в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Tennisform.

Читайте также: Костюк посягнула на первенство Свитолиной: украинки установили историческое достижение в рейтинге WTA

Обстоятельства снятия и состояние Костюк

Марта прибыла в столицу Италии в статусе свежеиспеченной чемпионки аналогичного турнира в Мадриде. В Риме она получила 23-й номер посева, что позволяло ей начинать соревнования сразу со второго круга. Там украинка должна была встретиться с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) - Джессика Боусас Манейро (Испания). Поединок был запланирован на пятницу, 8 мая.

Однако из-за повреждения бедра теннисистка не сможет начать соревнования.

Пока нет официальной информации о том, сколько времени понадобится Марте на полное восстановление. Украинка все еще остается в заявке на турнир серии WTA 500 в Страсбуре, который должен стать последним этапом подготовки к Ролан Гаррос, который стартует 25 мая.

Кто из украинок выступит в Риме

Несмотря на отсутствие Костюк, Украина сохраняет солидное представительство на итальянских кортах. В основной сетке женского одиночного разряда сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Также состав украинского десанта в Риме могут пополнить Дарья Снигур и Ангелина Калинина, если успешно преодолеют финальную стадию квалификации.

Основная сетка "тысячника" в Риме продлится с 5 по 17 мая.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Марта Костюк
Новости
Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной