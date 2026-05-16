Рим наш! Свитолина в трехсетовом триллере одолела Хофф и выиграла юбилейный титул WTA

21:56 16.05.2026 Сб
2 мин
Украинка забрала решающий сет "под ноль" по брейкам, шокировав третью ракетку мира
aimg Екатерина Урсатий
Рим наш! Свитолина в трехсетовом триллере одолела Хофф и выиграла юбилейный титул WTA Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина триумфально завершила супертурнир категории WTA 1000 в итальянском Риме. В изнурительном финальном поединке украинка в трех сетах переиграла третью ракетку мира, американку Коко Гофф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финала.

Финальная дуэль в Риме стала уже шестым очным противостоянием между Свитолиной и Хофф.

Элина подходила к этому матчу в статусе фаворитки по личным встречам, имея в активе серию из двух подряд побед над амбициозной американкой, и сумела продолжить эту приятную традицию.

Нервы, тай-брейк и разгромный финал

Старт поединка превратился в настоящую "перестрелку" на кортах Рима - теннисистки поочередно обменивались брейками вплоть до счета 4:4.

Однако в эндшпиле первой партии Свитолина продемонстрировала фирменное хладнокровие, перехватила инициативу и закрыла сет в свою пользу - 6:4.

Второй сет прошел в максимально равной и бескомпромиссной борьбе. Ни одна из соперниц не хотела отдавать хотя бы гейм, поэтому при счете 6:6 судьба партии решалась на тай-брейке.

Там сильнее оказалась Гофф, которая сумела сравнять счет в матче и перевести игру в решающий раунд.

В третьем, финальном сете на корте камня на камне не осталось от интриги.

При счете 2:2 первая ракетка Украины включила максимальные обороты: Элина выиграла четыре гейма подряд, дважды под ноль реализовала брейк-поинты и эффектно поставила точку в матче - 6:2.

Исторический триумф: возвращение королевы Рима

Эта победа стала для Элины Свитолиной знаковой и переписала несколько статистических рекордов:

  • Королева Рима: Элина в третий раз в карьере покорила престижный итальянский "тысячник". Ранее она поднимала этот кубок над головой в 2017 и 2018 годах.
  • Юбилейный трофей: Победа в Италии принесла Свитолиной 20-й титул в профессиональной карьере.
  • Конец 7-летнего ожидания: Украинка получила свой самый большой трофей с 2018 года, когда она триумфовала на Итоговом турнире WTA. С тех пор Элина не побеждала на соревнованиях такого высокого уровня.

Благодаря этому успеху украинские теннисистки оформили уже четыре победы на турнирах WTA в текущем сезоне. Половина из этого золотого задела - две победы - на счету лидера национального тенниса Элины Свитолиной.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

