Рим наш! Свитолина в трехсетовом триллере одолела Хофф и выиграла юбилейный титул WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина триумфально завершила супертурнир категории WTA 1000 в итальянском Риме. В изнурительном финальном поединке украинка в трех сетах переиграла третью ракетку мира, американку Коко Гофф.
Финальная дуэль в Риме стала уже шестым очным противостоянием между Свитолиной и Хофф.
Элина подходила к этому матчу в статусе фаворитки по личным встречам, имея в активе серию из двух подряд побед над амбициозной американкой, и сумела продолжить эту приятную традицию.
Нервы, тай-брейк и разгромный финал
Старт поединка превратился в настоящую "перестрелку" на кортах Рима - теннисистки поочередно обменивались брейками вплоть до счета 4:4.
Однако в эндшпиле первой партии Свитолина продемонстрировала фирменное хладнокровие, перехватила инициативу и закрыла сет в свою пользу - 6:4.
Второй сет прошел в максимально равной и бескомпромиссной борьбе. Ни одна из соперниц не хотела отдавать хотя бы гейм, поэтому при счете 6:6 судьба партии решалась на тай-брейке.
Там сильнее оказалась Гофф, которая сумела сравнять счет в матче и перевести игру в решающий раунд.
В третьем, финальном сете на корте камня на камне не осталось от интриги.
При счете 2:2 первая ракетка Украины включила максимальные обороты: Элина выиграла четыре гейма подряд, дважды под ноль реализовала брейк-поинты и эффектно поставила точку в матче - 6:2.
Исторический триумф: возвращение королевы Рима
Эта победа стала для Элины Свитолиной знаковой и переписала несколько статистических рекордов:
- Королева Рима: Элина в третий раз в карьере покорила престижный итальянский "тысячник". Ранее она поднимала этот кубок над головой в 2017 и 2018 годах.
- Юбилейный трофей: Победа в Италии принесла Свитолиной 20-й титул в профессиональной карьере.
- Конец 7-летнего ожидания: Украинка получила свой самый большой трофей с 2018 года, когда она триумфовала на Итоговом турнире WTA. С тех пор Элина не побеждала на соревнованиях такого высокого уровня.
Благодаря этому успеху украинские теннисистки оформили уже четыре победы на турнирах WTA в текущем сезоне. Половина из этого золотого задела - две победы - на счету лидера национального тенниса Элины Свитолиной.
