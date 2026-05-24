Усик эффектно победил Верховена: как это было

Бой за статус короля: как разворачивался бой

Поединок у подножия пирамид выдался для украинца одним из самых сложных в карьере из-за невероятного давления значительно более тяжелого оппонента.

Верховен начал поединок чрезвычайно активно, пытаясь сразу зажать украинца, однако Александр Усик взвешенно действовал вторым номером и пытался держать мощного кикбоксера на безопасной дистанции.

Уже в третьем раунде соперники устроили плотный и бескомпромиссный обмен ударами, во время которого у нидерландца прошел очень острый и опасный выпад.

К середине четвертого раунда Усик заметно включил фирменную скорость, благодаря чему у него прошли эффектные апперкоты и серия точных комбинаций, хотя тяжелый удар с правой руки от Верховена также достиг своей цели.

Активность нидерландского бойца не угасала и во второй половине поединка, ведь он впервые в своей карьере перешагнул границу шестого раунда, а затем продолжил остро и настойчиво атаковать в восьмом.

Критический момент для нашего чемпиона наступил в девятом раунде, когда Верховену удалось канат за канатом прижать Усика к ограждению ринга.

В конце десятой трехминутки между бойцами вспыхнул ожесточенный размен, во время которого Александр решительно пошел на штурм, а Рико мгновенно ответил собственным тяжелым контрударом.

Финальный аккорд в 11-м раунде и абсолютное доминирование

Яркая развязка этого напряженного противостояния наступила в одиннадцатом раунде, когда Александр Усик поймал соперника мощным прямым ударом и отправил Верховена в тяжелый нокдаун.

Нидерландец сумел подняться и продемонстрировал характер, но следующая молниеносная комбинация от украинца окончательно капитулировала оппонента, зафиксировав досрочную победу Усика нокаутом.

На кону грандиозного поединка на плато Гиза стояли пояса WBC и The Ring, которые украинец эффектно отстоял в ринге, параллельно удержав звание чемпиона мира по версиям WBA и IBF, а также завоевав эксклюзивный пояс от WBC под названием Король Нила.

Этот триумф стал двадцать пятой юбилейной победой в профессиональной карьере непобедимого Александра Усика и позволил ему в шестой раз подряд успешно защитить свои чемпионские титулы после перехода в королевский супертяжелый дивизион.

WHAT THE FUCK ARE YOU DOING REFFERE,ROBBED ASF,RICO IS THE WINNER,RICO WINNIG AND REFFERE MUST DOING SOMETHING TO HELP USYK,FUCKING BULLSHIT #UsykRico pic.twitter.com/ruBh59f7b7 - MalyMMA (@MalekUfcBets) 23 мая 2026 года

Безумные миллионы: сколько заработали боксеры

Кроме очередного успеха, этот бой принес украинцу один из крупнейших гонораров в карьере. По информации европейских СМИ, Усик заработал около 100 миллионов долларов (86 миллионов евро).

Для его соперника Рико Верховена финансовые условия также стали рекордными. Хотя точная сумма нидерландца не разглашается, сам боксер накануне признал, что это его самый большой заработок в жизни:

"Я не могу называть точные цифры, но как кикбоксер я никогда не получал таких денег. Это совсем другой уровень", - поделился Верховен перед выходом на ринг.

Путь козака: интересные факты из биографии Усика

Александр родился в крымском Симферополе, а в юности его главной страстью был футбол - он даже играл за юношескую команду "Таврии", однако из-за финансовых трудностей семьи вынужден был перейти в бесплатную секцию бокса.

Его путь к вершине мирового ринга начался с триумфа на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где после золотого финала он станцевал легендарный гопак с козацким оселедцем на голове.

Для 39-летнего Александра Усика с рекордом 25-0 (15 КО) этот поединок стал возвращением после почти годичной паузы, во время которого украинский левша снова продемонстрировал, почему длительное время прочно удерживает статус лидера супертяжелого дивизиона.

В июле 2025 года Александр получил статус абсолютного чемпиона мира, собрав все престижные пояса в один кулак.

Впоследствии украинец добровольно освободил титул WBO, поскольку не имел желания проводить обязательную защиту против британца Фабио Уордли.

Последние пять лет Усик проводил настоящую "британскую зачистку", противостоя исключительно топ-бойцам из Великобритании.

В этих противостояниях он дважды одолел Энтони Джошуа, перехитрив его благодаря феноменальной технике и выносливости.

Так же дважды Александр победил Тайсона Фьюри, закрыв все споры о том, кто является настоящим королем хевивейта.

Не стал исключением и Даниэль Дюбуа, которого украинский чемпион в реванше жестко нокаутировал своим фирменным ударом.

Перед нынешним противостоянием вес украинца составлял 105,8 кг, что позволило ему сохранить фирменную скорость и маневренность против значительно более тяжелого оппонента, который весил 117,3 кг.

Кто такой Рико Верховен: кикбоксер, бросивший вызов гению

37-летний голландец Рико Верховен выходил на этот бой в статусе абсолютного андердога, но настоящей иконы боевых искусств.

Получив прозвище "Король кикбоксинга", он в течение 12 лет бессменно удерживал титул чемпиона промоушена Glory и выдал бешеную серию из 22 побед подряд.

В боксе Рико имел лишь один поединок в далеком 2014 году, где нокаутировал венгра Яноша Финферу.

Что интересно, тренировал нидерландца Питер Фьюри - дядя того самого "Цыганского короля".

Летом 2025 года Верховен победил россиянина Артема Вахитова, после чего оставил кикбоксинг ради главного вызова своей жизни - боя против Усика.

Что прогнозировали эксперты и букмекеры

Мировые аналитики практически единодушно отдавали победу украинскому левше. Букмекеры предлагали на триумф Александра символический коэффициент 1,05.

Ставки на победу Верховена принимались из расчета 9,50, а ничья оценивалась в 26,00.

Большинство экспертов отмечали, что чистые боксерские навыки Усика станут непреодолимым барьером для представителя кикбоксинга.

Только эпатажный британский тяжеловес Дерек Чисора пошел против системы и публично поставил на победу нидерландского гиганта, надеясь на его антропометрию (117,3 кг против 105,8 кг у украинца).

Козацкий код в Гизе: символические образы Усика

Александр Усик поразил мир не только мастерством, но итрадиционно мощным выходом.

На дуэли взглядов Александр предстал в глубоком синем костюме с золотой вышивкой.

А уже на пресс-конференции был белый наряд с накидкой плащевой конструкции и открытыми руками олицетворял современный козацкий доспех, построенный на вере, уверенности и связи с родной землей.

На саму битву у подножия пирамид Александр поразил публику появлением на открытой арене в символическом образе от бренда мужской одежды DAMIRLI дизайнера Эльвиры Гасановой. На поединок против Верховена украинец появился в стилизованных римских доспехах.

Такой концепт имел глубокий исторический подтекст, ведь именно в 30-х годах до нашей эры римляне завоевали древний Египет. Образ транслировал уверенность воина, который пришел покорить Гизу, а открытые руки демонстрировали готовность к бескомпромиссной борьбе.

Последний танец: что будет дальше с карьерой чемпиона

Будущее Александра Усика после египетского триумфа имеет четкие очертания. 39-летний обладатель титулов WBC, WBA и IBF официально объявил, что его величественная карьера выходит на финишную прямую.

Сразу после церемонии взвешивания в Гизе Усик откровенно признался, сколько поединков ему осталось:

"Да, конечно, это один из моих последних боев, потому что, думаю, у меня осталось три поединка. Это первый, потом еще два. И пойду отдыхать", - заявил чемпион.

Поскольку перед этим поединком Усик отказался от пояса WBO из-за нежелания боксировать с обязательным претендентом Фабио Уордли, главным вектором для него является возвращение статуса абсолютного чемпиона.

Логичным шагом выглядит мегабой против Даниэля Дюбуа, который сейчас владеет этим титулом, чтобы во второй раз собрать все четыре золотых пояса хевивейта и уйти на пенсию непобежденным королем.