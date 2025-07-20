Как Усик уничтожил Дюбуа: полное видео боя с эффектным нокаутом
Яркая победа Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, в результате которой украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, безусловно войдет в историю мирового бокса.
РБК-Украина публикует полное видео поединка.
Хроника уничтожения Дюбуа
Бой состоялся 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Поединок завершился досрочно уже в пятом раунде.
Усик сначала отправил соперника в нокдаун, а как только тот поднялся - мгновенно добил, заставив рефери остановить бой.
Таким образом украинец защитил свои титулы WBC, WBA и WBO и забрал у британца пояс IBF.
Третий абсолют в карьере Усика
Эта победа сделала Усика абсолютным чемпионом мира уже в третий раз в карьере. Впервые он получил этот статус в 2018 году после победы над Муратом Гассиевым в крузервейте.
В 2024 году Усик покорил супертяжелый вес, одолев Тайсона Фьюри, а теперь закрепил свое лидерство победой над Дюбуа.
Статистика Усика в профи-боксе:
- 24 победы
- 15 нокаутов
- 0 поражений
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