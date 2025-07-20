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Как Усик уничтожил Дюбуа: полное видео боя с эффектным нокаутом

Лондон, Воскресенье 20 июля 2025 13:00
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Как Усик уничтожил Дюбуа: полное видео боя с эффектным нокаутом Фото: Усик уничтожил Дюбуа в пятом раунде (DAZN Boxing)
Автор: Андрей Костенко

Яркая победа Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, в результате которой украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, безусловно войдет в историю мирового бокса.

РБК-Украина публикует полное видео поединка.

Хроника уничтожения Дюбуа

Бой состоялся 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Поединок завершился досрочно уже в пятом раунде.

Усик сначала отправил соперника в нокдаун, а как только тот поднялся - мгновенно добил, заставив рефери остановить бой.

Таким образом украинец защитил свои титулы WBC, WBA и WBO и забрал у британца пояс IBF.

Третий абсолют в карьере Усика

Эта победа сделала Усика абсолютным чемпионом мира уже в третий раз в карьере. Впервые он получил этот статус в 2018 году после победы над Муратом Гассиевым в крузервейте.

В 2024 году Усик покорил супертяжелый вес, одолев Тайсона Фьюри, а теперь закрепил свое лидерство победой над Дюбуа.

Статистика Усика в профи-боксе:

  • 24 победы
  • 15 нокаутов
  • 0 поражений

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