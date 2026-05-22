Усик с рекордным весом уступил Верховену: как прошла церемония взвешивания (полное видео)

20:58 22.05.2026 Пт
3 мин
Украинец показал самые большие в карьере цифры на весах, но нидерландец оказался значительно тяжелее
aimg Андрей Костенко
Александр Усик и Рико Верховен (фото: DAZN Boxing)
Традиционная церемония взвешивания боксеров состоялась накануне поединка у египетских пирамид между украинцем Александром Усиком и Рико Верховеном из Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Сколько весят соперники за день до битвы

Усик показал самый большой вес в карьере - 105,8 кг. До этого рекордный вес украинского боксера был перед его предыдущим поединком против британца Даниэля Дюбуа в июле прошлого года - 103,1 кг.

Верховен, похоже, решил согнать вес ближе к бою. Если раньше его вес составлял примерно 125 кг, то за день до выхода в ринг Король кикбоксинга показал 117,3 кг. Нидерландец имеет существенное преимущество в антропометрии: он не только тяжелее, но и выше украинца на 5 см.

Результаты взвешивания Усик - Верховен:

  • Александр Усик - 105,8 кг
  • Рико Верховен - 117,3 кг

Также состоялась очередная и последняя перед непосредственной встречей на ринге битва взглядов. Она длилась более минуты.

Бой Усик - Верховен: дата, место и статус

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Поединок Усик - Верховен официально санкционирован WBC как добровольная защита титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Специально для этого события организация разработала уникальный пояс, который получит победитель "Битвы в Гизе".

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хевивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный бой (1-0, 1 КО).

Кроме главного поединка вечера, в андеркарде состоятся еще восемь боев. В частности украинец Даниэль Лапин проведет титульную битву против француза Бенджамина Мендеса Тани, защищая пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе. К слову, оба соперника уложились в лимит полутяжелого дивизиона (79,3 кг). Лапин показал на весах 78,8 кг, Тани оказался немного тяжелее - 79,1 кг.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.

Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
