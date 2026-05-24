Усик поразил эффектным выходом на бой с Верховеном (видео)

В ночь с 23 на 24 мая в египетской Гизе стартовал громкий поединок между украинским боксером Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Бой привлек внимание не только спортивной составляющей, но и мощным выходом украинца на ринг.

Каким был выход Усика на ринг в Гизе

Выходы соперников на арену были выполнены в стилизованной египетской тематике, что подчеркивало масштабность события у пирамид. Оба они появились в сопровождении "фараонов".

Драматизма добавило освещение, которое постепенно наращивало напряжение перед началом боя.

Древние сооружения стали частью шоу, приобретя огненный оттенок. Дополнительный эффект создавали фейерверки и факелы.

Александр привлек внимание выходом в костюме, стилизованном под доспехи легионера. Образ будто символизирует защиту и одновременно готовность к бою.

Как Усик выходил на бой с Верховеном (скриншоты)

Грандиозности добавило музыкальное сопровождение. Боксер традиционно выходил под песню Васила Жадана "Барабани", которая уже стала его узнаваемым саундтреком.

Композиция призывает к сплоченности, стойкости перед лицом вызовов и сохранению собственного достоинства и исторических корней. В ней удачно сочетаются элементы эстрадного рока и народные мотивы.

Как Усик выходил на ринг с Верховеном, смотрите в видео.



Другие выходы Усика перед боем

Во время битвы взглядами 19 мая Усик появился в костюме голубого цвета бренда мужской одежды DAMIRLI Эльвиры Гасановой.

В нем современная мужская форма сочетается с украинским сакральным кодом и символами внутренней силы. Особый акцент сделан на золотой вышивке.

"Здесь золото - не о роскоши. Это символ света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. На фоне глубокого синего цвета золотые элементы выглядят как свет в темноте - как напоминание о силе, которая не исчезает даже в самые сложные времена", - говорилось в описании бренда в Instagram.

Центральным элементом стал трезубец, вписанный в подсолнух. По словам создателей образа, он символизирует Украину, жизнь, землю и людей, которые тянутся к свету.

"Трезубец внутри него - символ государства, свободы и идентичности", - пояснил бренд.

Также в костюме использованы орнаменты, вдохновленные украинской вышивкой и казацкими мотивами. Ромбы и геометрические символы - это защитные знаки, а пояс с надписью "ИС ХС НИКА" означает победу света над тьмой.



На финальной пресс-конференции Усик предстал в белом костюме с золотыми элементами. Здесь дизайнеры продемонстрировали "код украинской идентичности, силу и духовную опору".

По концепции, "белый цвет олицетворяет уверенность человека, который знает, кто он и за что стоит". Костюм состоит из шорт и накидки плащевой конструкции.

Символических акцентов добавляет золотой орнамент. В центре композиции - трезубец как знак свободы, несокрушимости и исторической преемственности.

"Орнаменты напоминают корни - связь с землей, культурой и людьми, которые формируют силу нации", - указано в описании.

В этом образе создатели хотели создать ощущение современного казацкого доспеха, который построен на вере, характере и личных ценностях. Открытые руки демонстрируют готовность к борьбе, диалогу и ответственности.

Таким образом, Александр показывает, что выходит на ринг не только как чемпион, а как представитель Украины.



Что известно о бое Усика и Верховена

Поединок проходит на плато Гиза в Египте - это одна из самых известных археологических локаций мира. Специальную открытую арену возвели под открытым небом у подножия пирамид, сделав событие не только спортивным, но и зрелищным.

Поединок официально санкционирован как добровольная защита титула чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик. Кроме основного пояса, на кону также стоит титул журнала The Ring и специально созданный эксклюзивный пояс WBC под названием "Король Нила".