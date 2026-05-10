Главная » Развлечения » Спорт

Дюбуа нокаутировал Уордли в кровавой битве: как бывший соперник Усика вернул титул

01:42 10.05.2026 Вс
Два нокдауна и неожиданная развязка. Кто стал новым королем WBO в Манчестере?
aimg Екатерина Урсатий
Даниэль Дюбуа (фото: Getty Images)
Даниэль Дюбуа триумфально вернулся на вершину супертяжелого веса. В зрелищном поединке в Манчестере он остановил действующего чемпиона Фабио Уордли, несмотря на критическое начало встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты вечера бокса.

Драма с первых секунд и камбэк Дюбуа

Поединок в Манчестере начался с настоящего шока для фанатов Даниэля Дюбуа.

Уже на 12-й секунде первогораунда Фабио Уордли мощным ударом отправил претендента в тяжелый нокдаун.

"Трипл Ди" смог подняться, но выглядел растерянным до конца стартовой трехминутки.

Уордли пытался развить успех и в третьем раунде снова донес силовой панч - Дюбуа во второй раз оказался на канвасе.

Даниэль встал на счет "7" и продемонстрировал невероятную способность к восстановлению, которая стала ключевой в этом противостоянии.

Истощение чемпиона и финальный штурм

Начиная с четвертого раунда, техническое преимущество Дюбуа начало сказываться.

Претендент работал методично, используя джеб и серийную работу, что быстро истощило Уордли, который делал ставку только на один точный удар.

Ключевые моменты боя:

  • 7 раунд: Оба боксера были в шаге от падения в последние 30 секунд, устроив открытый обмен ударами.
  • 9 раунд: Врачи осматривали Уордли из-за многочисленных повреждений, но позволили продолжить бой.
  • 11 раунд: Дюбуа провел успешную многопетардную атаку, после которой рефери вмешался и остановил избиение.

Даниэль Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира по версии WBO.

Эта победа стала для Даниэля Дюбуа первой после болезненного поражения от украинца. Напомним, в июле 2025 года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона.

Для британца это был второй шанс завоевать полноценный титул, и он им воспользовался.

Свою последнюю успешную защиту Уордли провел в октябре 2025-го, когда одолел Джозефа Паркера. Теперь в супертяжелом весе может снова встать вопрос об объединительном бое с участием украинского чемпиона.

