Дюбуа нокаутировал Уордли в кровавой битве: как бывший соперник Усика вернул титул
Даниэль Дюбуа триумфально вернулся на вершину супертяжелого веса. В зрелищном поединке в Манчестере он остановил действующего чемпиона Фабио Уордли, несмотря на критическое начало встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты вечера бокса.
Драма с первых секунд и камбэк Дюбуа
Поединок в Манчестере начался с настоящего шока для фанатов Даниэля Дюбуа.
Уже на 12-й секунде первогораунда Фабио Уордли мощным ударом отправил претендента в тяжелый нокдаун.
"Трипл Ди" смог подняться, но выглядел растерянным до конца стартовой трехминутки.
Уордли пытался развить успех и в третьем раунде снова донес силовой панч - Дюбуа во второй раз оказался на канвасе.
Даниэль встал на счет "7" и продемонстрировал невероятную способность к восстановлению, которая стала ключевой в этом противостоянии.
DUBOIS IS A CHAMPION ONCE AGAIN- DAZN Boxing (@DAZNBoxing) 9 мая 2026 г.
Истощение чемпиона и финальный штурм
Начиная с четвертого раунда, техническое преимущество Дюбуа начало сказываться.
Претендент работал методично, используя джеб и серийную работу, что быстро истощило Уордли, который делал ставку только на один точный удар.
Ключевые моменты боя:
- 7 раунд: Оба боксера были в шаге от падения в последние 30 секунд, устроив открытый обмен ударами.
- 9 раунд: Врачи осматривали Уордли из-за многочисленных повреждений, но позволили продолжить бой.
- 11 раунд: Дюбуа провел успешную многопетардную атаку, после которой рефери вмешался и остановил избиение.
Даниэль Дюбуа победил техническим нокаутом в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира по версии WBO.
Эта победа стала для Даниэля Дюбуа первой после болезненного поражения от украинца. Напомним, в июле 2025 года Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона.
Для британца это был второй шанс завоевать полноценный титул, и он им воспользовался.
Свою последнюю успешную защиту Уордли провел в октябре 2025-го, когда одолел Джозефа Паркера. Теперь в супертяжелом весе может снова встать вопрос об объединительном бое с участием украинского чемпиона.