Король кикбоксинга Верховен: топ-5 сумасшедших боев и нокаутов будущего соперника Усика (видео)

Уже в эту субботу, 23 мая, чемпион мира по боксу по версиям трех организаций Александр Усик проведет уникальный поединок против звезды кикбоксинга Рико Верховена.

В преддверии мегафайта РБК-Украина предлагает разобраться, почему Верховена величают Королем кикбоксинга и показывает топ-5 его самых эпичных битв и нокаутов.

Кто такой Рико Верховен

37-летний нидерландский кикбоксер супертяжелого веса, один из самых известных и успешных бойцов промоушна Glory.

В кикбоксинге выступал в ведущих мировых организациях: K-1, It's Showtime, Superkombat и Glory. В его активе 66 побед (21 нокаут) и 10 поражений.

В Glory достиг наибольших успехов. В 2014 году Верховен завоевал титул чемпиона организации в тяжелом весе и впоследствии многократно его защищал. Нидерландец более десятилетия считается лицом дивизиона и одним из самых стабильных чемпионов.

Кроме кикбоксинга, пробовал силы и в других видах единоборств. В 2015 году победно дебютировал в ММА. Также провел один бой в профи-боксе, нокаутировав малоизвестного венгра Яноша Финферу.

Топ-5 побед нидерландца в кикбоксинге

Эпический камбэк после нокдауна

Один из самых ярких поединков в карьере Рико состоялся в финале супертяжелого Гран-при Glory. Молодой соотечественник Верховена - Леви Ригтерс во втором раунде удивил весь мир, поймав "Короля" сумасшедшим ударом локтем с разворота (backfist). Рико оказался в глубоком нокдауне и едва поднялся на ноги.

Когда казалось, что апсет года близок, Верховен включил режим терминатора. Он не просто выжил, а полностью перехватил инициативу и устроил сопернику страшное избиение, завершив бой техническим нокаутом после серии собственных разрушительных нокдаунов. Это наглядно демонстрирует стойкость и характер будущего соперника Усика.

Дикая дилогия и слом Бадра Хари

Противостояние Рико с легендарным и культовым "плохим парнем" из Марокко Бадром Хари - это вершина эмоций в мировом кикбоксинге. Их второй бой собрал полный футбольный стадион. Хари вышел на поединок в невероятной форме и дважды отправлял Верховена на настил ринга (правым хуком и фирменным хай-киком в голову).

Рико оказался на грани катастрофы, но его фирменный темп и давление заставили марокканца работать на износ. Пытаясь выполнить очередной удар с разворота, Хари сломался психологически и физически, получив тяжелую травму ноги. Этот триллер доказал: "передышать" Верховена на дистанции практически невозможно.

Мастер-класс для звезды UFC

Когда кикбоксерский ринг решил посетить звездный ветеран ММА и экс-боец UFC Антонио Сильва, Рико устроил ему жестокую деконструкцию. Нидерландец с первых секунд включил максимальные скорости, расстреливая бразильского гиганта сериями ударов. В третьем раунде после очередного хай-кика в голову и затяжной серии ударов в углу ринга рефери остановил это одностороннее избиение. Этот бой показывает, как Рико умеет работать руками и прессинговать оппонентов.

Кровавая баня и победа с одним глазом

Третий бой против своего давнего врага, марокканского 125-килограммового гиганта Джамала Бен Саддика, стал для Рико самым кровавым в жизни. В начале боя Джамал страшным ударом отправил Рико в нокдаун и полностью закрыл ему левый глаз огромной гематомой и рассечением. Врачи дважды хотели снять чемпиона с боя. Однако Верховен, хоть и видел соперника только одним глазом, проявил невиданную стойкость, дождался, пока Бен Саддик выдохнется, и в 4-м раунде буквально забил окровавленного оппонента до технического нокаута.

Разрушение "Танка" из Кюрасао

Речь о грозном Эрроле Циммермане. В этом противостоянии Рико продемонстрировал свою идеальную тактическую выучку. Пока соперник пытался снести ему голову одним ударом, Верховен методично разбивал его корпус и ноги. В итоге, жестокий прессинг привел к тому, что Циммерман просто не выдержал темпа и капитулировал после очередной серии ударов и тяжелой травмы, полученной под давлением нидерландца.

Бой Усик - Верховен: дата, место и статус

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Поединок Усик - Верховен официально санкционирован WBC как добровольная защита титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Специально для этого события организация разработала уникальный пояс, который получит победитель "Битвы в Гизе".

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хевивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный бой (1-0, 1 КО).

Кроме главного поединка вечера, в андеркарде состоятся еще восемь боев. В частности украинец Даниэль Лапин проведет титульную битву против француза Бенджамина Мендеса Тани, защищая пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.