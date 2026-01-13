ua en ru
"Полесье" усилилось игроком европейской сборной: что известно о топ-легионере

Вторник 13 января 2026 14:26
UA EN RU
"Полесье" усилилось игроком европейской сборной: что известно о топ-легионере Фото: Илир Красничи - игрок "Полесья" (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Футбольный клуб "Полесье" из Житомира подписал контракт с защитником национальной сборной Косово Илиром Красничи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Что известно о сделке

25-летний футболист перешел в житомирский клуб из ковалевского "Колоса". Контракт с игроком заключен сроком на 3,5 года, а сумма трансфера, по оценкам, составляет около 2 миллионов евро.

В новой команде Красничи будет выступать под 16-м игровым номером.

Опыт выступлений в УПЛ

Красничи хорошо знаком с украинской Премьер-лигой. В сентябре 2024 года он перешел из косовского клуба "Лапи" в ковалевский "Колос". За это время сыграл в УПЛ 36 матчей. В частности, в текущем сезоне он провел за ковалевцев 15 матчей и забил один гол.

Кроме клубных выступлений, защитник является действующим игроком национальной сборной Косово, за которую уже сыграл 17 матчей.

В "Полесье" рассчитывают, что опыт игры в чемпионате Украины позволит футболисту быстро адаптироваться и усилить защитную линию команды.

Кто такой Илир Красничи

25-летний уроженец немецкого Бохольта. Игровые амплуа - защитник и опорный полузащитник.

Красничи является воспитанником клуба "Фуше-Косова", после чего выступал за молодежную команду КЕК. В 2020 году подписал долгосрочный контракт с "Лапи", в составе которого играл в квалификации еврокубков. Всего провел 6 матчей в Лиге конференций и Лиге Европы.

В сентябре 2024 года перешел в "Колос", подписав двухлетнее соглашение. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Красничи играл за сборные Косово U-19 и U-21. С 2022 года начал привлекаться к главной команде. Дебютировал в матче Лиги наций УЕФА, выйдя на замену в игре против Кипра. Всего на его счету 17 поединков за национальную команду.

Ранее мы сообщали, что львовские "Карпаты" назначили главным тренером испанского специалиста.

Также узнайте о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

