Таблица коэффициентов УЕФА: минус конкурент для Украины

Заключительные туры основных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы не принесли существенных изменений для Украины и ее прямых конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА. Однако борьба во второй половине рейтинга остается чрезвычайно плотной.

Румыния свернула евросезон

Важным нюансом недели стала ситуация с Румынией - одним из ключевых конкурентов Украины. Ни один румынский клуб не сумел пробиться в плей-офф евротурниров, поэтому страна завершила сезон, добавив лишь 0,25 балла за ничью ФКСБ в последнем туре ЛЕ.

Общий показатель Румынии за пятилетний цикл составляет 25,250 балла. Украина уступает ей на 0,838 балла - это отставание теоретически можно сократить уже в первом весеннем раунде. Для этого достаточно минимум ничьей и победы от донецкого "Шахтера".

Кто из конкурентов остаются в игре

Другие страны-конкуренты Украины продолжают еврокубковую кампанию весной, однако существенных бонусов не получили, поэтому не смогли ни серьезно сократить отставание, ни значительно увеличить преимущество.

Болгария по итогам недели добавила 0,5 игрового балла и 0,187 бонуса, но ее отставание от Украины остается значительным - почти четыре балла. Угрозы с этой стороны пока нет.

Сократил дистанцию Азербайджан, который получил 0,187 бонусного балла за выход "Карабаха" в плей-офф ЛЧ. Впрочем, преимущество Украины над этой ассоциацией составляет 1,475 балла и считается относительно безопасным. К тому же у "Карабаха" впереди сложные матчи в Лиге чемпионов.

Сербия на этой неделе оторвалась от Украины на 0,563 балла. Страна имеет активного участника ЛЕ - "Црвену Звезду", поэтому ключевым фактором может стать жеребьевка плей-офф.

Венгрия также сохраняет одного представителя в ЛЕ ("Ференцварош") и за счет бонусов увеличила отрыв еще на 0,125 балла. В поле зрения остается и Хорватия - она имеет сразу два клуба в плей-офф ("Динамо" Загреб и "Риека") и преимущество над Украиной в 2,119 балла. Догнать ее будет сложно, но борьба продолжается.

Украина ждет весны

В конце февраля конкуренты Украины начнут матчи плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

Единственный представитель Украины - "Шахтер" вернется в еврокубки только в марте. Он сыграет в 1/8 финала Лиги конференций.

Что определяет таблица коэффициентов

Напомним, итоговая таблица коэффициентов УЕФА в текущем сезоне будет определять еврокубковое представительство стран в сезоне-2027/28.

Каждая позиция может иметь ключевое значение для количества команд и стадий, с которых они будут стартовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.