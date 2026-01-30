ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Таблица коэффициентов УЕФА: минус конкурент для Украины

Пятница 30 января 2026 11:49
UA EN RU
Таблица коэффициентов УЕФА: минус конкурент для Украины "Шахтер" в марте сыграет в Лиге конференций (фото: ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

Заключительные туры основных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы не принесли существенных изменений для Украины и ее прямых конкурентов в таблице коэффициентов УЕФА. Однако борьба во второй половине рейтинга остается чрезвычайно плотной.

О текущей ситуации - рассказывает РБК-Украина.

Румыния свернула евросезон

Важным нюансом недели стала ситуация с Румынией - одним из ключевых конкурентов Украины. Ни один румынский клуб не сумел пробиться в плей-офф евротурниров, поэтому страна завершила сезон, добавив лишь 0,25 балла за ничью ФКСБ в последнем туре ЛЕ.

Общий показатель Румынии за пятилетний цикл составляет 25,250 балла. Украина уступает ей на 0,838 балла - это отставание теоретически можно сократить уже в первом весеннем раунде. Для этого достаточно минимум ничьей и победы от донецкого "Шахтера".

Кто из конкурентов остаются в игре

Другие страны-конкуренты Украины продолжают еврокубковую кампанию весной, однако существенных бонусов не получили, поэтому не смогли ни серьезно сократить отставание, ни значительно увеличить преимущество.

Болгария по итогам недели добавила 0,5 игрового балла и 0,187 бонуса, но ее отставание от Украины остается значительным - почти четыре балла. Угрозы с этой стороны пока нет.

Сократил дистанцию Азербайджан, который получил 0,187 бонусного балла за выход "Карабаха" в плей-офф ЛЧ. Впрочем, преимущество Украины над этой ассоциацией составляет 1,475 балла и считается относительно безопасным. К тому же у "Карабаха" впереди сложные матчи в Лиге чемпионов.

Сербия на этой неделе оторвалась от Украины на 0,563 балла. Страна имеет активного участника ЛЕ - "Црвену Звезду", поэтому ключевым фактором может стать жеребьевка плей-офф.

Венгрия также сохраняет одного представителя в ЛЕ ("Ференцварош") и за счет бонусов увеличила отрыв еще на 0,125 балла. В поле зрения остается и Хорватия - она имеет сразу два клуба в плей-офф ("Динамо" Загреб и "Риека") и преимущество над Украиной в 2,119 балла. Догнать ее будет сложно, но борьба продолжается.

Украина ждет весны

В конце февраля конкуренты Украины начнут матчи плей-офф ЛЧ и ЛЕ.

Единственный представитель Украины - "Шахтер" вернется в еврокубки только в марте. Он сыграет в 1/8 финала Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА: минус конкурент для Украины

Что определяет таблица коэффициентов

Напомним, итоговая таблица коэффициентов УЕФА в текущем сезоне будет определять еврокубковое представительство стран в сезоне-2027/28.

Каждая позиция может иметь ключевое значение для количества команд и стадий, с которых они будут стартовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее мы сообщили, что гол Трубина "Реалу" признали лучшим в Лиге чемпионов.

Также узнайте результаты матчей последнего тура и итоги основного этапа ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Шахтер
Новости
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве