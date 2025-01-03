"Рух" разбегается: игроки уходят в "Карпаты" и не только

Львовский "Рух" массово теряет футболистов на фоне информации об объединении с "Карпатами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram инсайдера Дмитрия Поворознюка .

По имеющейся информации несколько футболистов "желто-черных" усилят основной состав земляков уже во время зимнего трансферного окна.

Сначала речь шла о защитнике Алексее Сыче, игроках середины поля Олеге Федоре, Евгении Пастухе и Илье Кваснице, а также нападающем Игоре Краснопире. Впоследствии появилась информация, что к ним присоединится еще один полузащитник - Марко Сапуга. "Рух" не получит денег за этих футболистов, но может рассчитывать на процент от будущих продаж.

Еще один футболист "Руха" - защитник Богдан Слюбик - отправится на зимние сборы вместе с киевским "Динамо". По информации "ТаТоТаке", он присоединится к команде Александра Шовковского 5 января, когда у "бело-синих" стартуют сборы в Турции. А решение о подписании футболиста будет принято до конца января.

Если же "Динамо" не сочтет необходимым усиливаться Слюбыком, он продолжит подготовку к сезону в составе "Руха" на сборах в Словении.

Объединение "Руха" и "Карпат": что известно

31 января 2024 года оба представителя Львова в УПЛ синхронно выступили с официальными заявлениями об объединении. Текущий сезон клубы доиграют в нынешнем статусе.

Начиная с чемпионата Украины-2025/26 они объединятся в единую структуру. Основная команда будет создана на базе "Карпат". А "Рух" с лета 2025 года будет заниматься академией объединенного клуба.

"Львов стоит большего - клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях", - отмечалось в заявлениях.

Первую часть сезона УПЛ "Карпаты" завершили на 6-й позиции с 24 очками. "Рух" занимает 7-ю строчку с 23-мя пунктами.