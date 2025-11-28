ua en ru
"Холостяк": почему Цымбалюк не пришел на Церемонию роз и кто покинул проект со слезами

Пятница 28 ноября 2025 23:58
"Холостяк": почему Цымбалюк не пришел на Церемонию роз и кто покинул проект со слезами Седьмой выпуск "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В новом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк неожиданно попрощался с участницей, которая поразила его эффектным появлением во время знакомства. А Церемония роз была драматичной.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".

Кто покинул проект

В новом выпуске Тарас пообщался со многими девушками, он обсудил с ними личные и откровенные темы. И когда он пригласил на индивидуальную беседу Валерию Жуковскую, между ними сразу чувствовалось напряжение.

Она прямо сказала, что не спешит открываться, ведь не привыкла делать это так быстро. А еще Валерия призналась, что не привыкла бороться за мужчину, поэтому условия проекта стали для нее неким испытанием.

Сначала Цымбалюк благодарил девушку за искренность. Но потом он заявил, что не хочет тратить ее время. Поэтому актер попрощался с Валерией еще до Церемонии роз.

"Я не могу расслабиться, шутить в привычной манере. Есть ощущение, что мы по-разному смотрим на этот мир", - сказал "Холостяк".

Участница сильно плакала. В машине она признавалась, что ей непросто переживать "вылет" из реалити.

&quot;Холостяк&quot;: почему Цымбалюк не пришел на Церемонию роз и кто покинул проект со слезамиВалерия покинула проект (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

А уже на Церемонии роз девушки не увидели Тараса. Вместо него пришел Гриша. Актеру вызвали "скорую", потому что ему стало очень плохо.

От имени "Холостяк" говорил Решетник. У Цымбалюка были вопросы к двум девушкам - Оле и Оксане. Поэтому именно они не получили розы, хотя и не покидают проект.

Поэтому, свой путь на "Холостяке" пока продолжат:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Оксана Шанюк
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Ольга Дзундза.

