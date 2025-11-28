"Была шокирована": Юля из "Холостяка" раскрыла неизвестные детали последнего разговора с Цымбалюком

Юлия Коренюк из "Холостяка" призналась, жалеет ли о решении покинуть проект. Она раскрыла неизвестные подробности последнего разговора с Тарасом Цымбалюком.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина .

Что сказала Юлия о решении уйти из "Холостяка"

Фотограф покинула проект еще до Церемонии роз в шестом выпуске. Теперь она призналась, думала ли остаться, если бы Тарас попытался уговорить.

"Вероятность есть всегда, но она была очень небольшой - 001 процент. Я чувственная женщина, и могла бы расчувствоваться, если бы почувствовала от него настоящий импульс. Но его не было", - поделилась Юлия.

Уже бывшая участница дала понять, что не почувствовала должной поддержки от Холостяка.

"Тарас начал диалог со мной с нападения и претензии - мол, я не прошу времени, чтобы позвонить ребенку. Это не так. И как актер он должен был бы меня понять, потому что сам живет в режиме, где съемки могут заканчиваться очень поздно, очень рано, или в моменты, совсем не удобные для звонка ребенку", - отметила она.

Юлия о решении уйти из "Холостяка" (скриншот)

Неожиданные детали последнего разговора

По словам девушки, часть диалога между ней и главным героем проекта не попала в эфир.

"Наш разговор длился почти час, понятно что весь метр не может войти в эфир", - пояснила она.

Как призналась фотограф, во время разговора произошел инцидент, который ее удивил.

"Была ситуация (вопрос), из-за которого я была шокирована, именно к этому был мой комментарий в машине "я в шоке", а не к тому, что Тарас меня отпустил - это было ожидаемо, я знала, что он не будет держать. Это логично, еще много девушек, потери нет", - поделилась она.

В то же время Юлия отметила, что их общение с Тарасом не складывалось еще с самого начала.

"В общем что-то пошло не так с самого начала, мы столкнулись характерами", - подытожила она.

Почему Коренюк хотела уйти из "Холостяка" (фото: instagram.com/yuliakorenyuk)

Напомним, Юлия покинула шоу в шестом выпуске. Она заявила Тарасу, что скучает по сыну и просит ее отпустить.

Разговор с Холостяком стремительно перерос в напряженный диалог. Ранее мы писали, как Коренюк удивила заявлением после вылета из проекта.