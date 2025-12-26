ua en ru
Свидание с "огоньком": Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале "Холостяка"

Пятница 26 декабря 2025 22:14
UA EN RU
Свидание с "огоньком": Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале "Холостяка" Настя и Тарас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Последнее свидание Насти и Тараса Цымбалюка в финальном выпуске "Холостяка" получилось действительно зажигательным. Актер подготовил для девушки особый сюрприз.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию финального выпуска "Холостяка".

Свидание Насти с Тарасом

Актер хотел пригласить участницу на рыбалку, ведь она ее очень любит. Но он попытался сделать свидание более романтичным, а потому придумал интересный квест. Они должны были поймать все шарики, которые плавали в озере.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Настя и Тарас (скриншот)

Они собирали шарики на лодке, целовались и говорили. Настя призналась, что она волновалась. Но Тарас попытался сделать все, чтобы девушка расслабилась.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Половинкина и Цымбалюк (скриншот)

Затем они отправились на ужин. Оказалось, Тарас подготовил для Насти те же вопросы, которые задавал Надин. Он хотел сравнить ответы девушек.

Бумажки с вопросом не напугали участницу. Она прямо говорила, что думает о распределении финансов в отношениях, и поразила актера искренностью.

Настя и Тарас (скриншоты)

Они говорили об общих воспоминаниях, делились мыслями об отношениях, решении споров. А еще Настя и Тарас согласились с тем, что между влюбленными всегда должны быть искренние разговоры, не только о чем-то хорошем, но и о проблемах.

Финалистка рассказала, что готова отказаться от части своих амбиций ради семьи. Она мечтает о детях и браке, а потому может пойти на это ради любви. А сам Тарас сказал, что не хочет, чтобы его женщина полностью жертвовала своими интересами и мечтами.

"Мне нравятся харизматичные женщины, интересные, такие как Настя Половинкина", - сказал герой реалити.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Тарас и Настя (скриншот)

Тарас сравнивал Настю с Надин и признал, что это свидание было более содержательным, ведь он услышал больше глубоких ответов. А потом он предложил "добавить огня" встрече - расставить вокруг места ужина факелы.

"Очень крутой день, спасибо тебе", - сказала Настя, а потом увидела, что позади нее интересная огненная надпись.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Финал "Холостяка" (скриншот)

Позже Цымбалюк пригласил девушку в СПА. Там они решили сделать друг другу скрабирование и массаж. Настя немного зашарилась, ведь должна была остаться только в купальнике.

Первым массаж решил сделать актер, Насте понравилось. Они смеялись, флиртовали, а еще говорили о чувствах. Цымбалюк прямо сказал, что ему приятно проводить с время с участницей.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Тарас и Настя (скриншот)

Затем массаж делала финалистка. Впрочем, он быстро закончился. Свидание действительно было с "огоньком", после этого они начали целоваться и будто забыли, что вокруг них были камеры.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Цымбалюк и Половинкина (скриншот)

По словам Насти, она понимала, что это последнее свидание на проекте, а потому она решила "получать наслаждение на 100%".

"Это была какая-то другая Настя. И эмоции, которые я почувствовал с Настей, они тоже изменились", - сказал Тарас.

Далее они пошли в душ, где продолжили целоваться и обниматься. Цымбалюк признал, что между ними не оставалось каких-то границ. И это ему нравилось.

Свое свидание они продолжили в гостиничном номере, в спальне. Для Насти актер также сгенерировал изображение свадьбы, которое она ему описала.

Свидание с &quot;огоньком&quot;: Настя поразила Цымбалюка откровенностью в финале &quot;Холостяка&quot;Свадьба по описанию Насти (скриншот)

Финалистка мечтала о церемонии и празднике, который длился бы два дня. Рассказ Насти впечатлил Тараса, а его идеи также ей понравились.

Свидание закончилось на максимально романтической ноте. Настя прямо сказала, что влюблена в Тараса.

