Тимур Мирошниченко едва не стал Холостяком: почему не сложилось

Тимур Мирошниченко ошеломил откровенным признанием о своей карьере. Как выяснилось, в свое время он проходил кастинг в шоу "Холостяк".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Мирошниченко для YouTube-канала Мирославы Мандзюк.

Как Мирошниченко ходил на кастинг "Холостяка"

Рассказывая о пробах, которые так и не завершились участием в проектах, ведущий вспомнил романтическое реалити. Однажды его пригласили попробовать себя в роли главного героя шоу.

"Я не помню, какой это был год, но Холостяком тогда стал Иракли", - вспомнил Мирошниченко.

Очевидно, речь шла об Иракли Макацарии, который был главным героем шестого сезона.

На вопрос, почему в том году участие в проекте для него не сложилось, Тимур ответил просто - выбрали другого кандидата.

"Я не знаю, сколько там этапов было. Я был на своем этапе. И хорошо, что не попал", - отметил он.

Тимур Мирошниченко о неудачных кастингах (скриншот)

Что думает о "Холостяке"

Он честно признался, что не верит в возможность построения отношений в рамках такого формата, ведь "это шоу". В то же время считает, что участие в нем может быть полезным для развития личного бренда.

Свое решение присоединиться к кастингу Мирошниченко объяснил желанием выйти из зоны комфорта. Он соглашается почти на все кастинги, даже если понимает, что не будет работать в проекте.

"Сейчас меня все устраивает в моей жизни и в моей работе, но если меня зовут на какой-то кастинг, то пойду. Люди же почему-то хотят меня там увидеть", - поделился он.



Напомним, Тимур Мирошниченко счастливо женат на адвокате Инне. Пара вместе воспитывает четверых детей, двое из которых - приемные.

Он уже много лет является комментатором песенного конкурса "Евровидение", а также активно ведет разнообразные телевизионные шоу.