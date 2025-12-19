ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Тимур Мирошниченко едва не стал Холостяком: почему не сложилось

Пятница 19 декабря 2025 22:22
UA EN RU
Тимур Мирошниченко едва не стал Холостяком: почему не сложилось Тимур Мирошниченко (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Тимур Мирошниченко ошеломил откровенным признанием о своей карьере. Как выяснилось, в свое время он проходил кастинг в шоу "Холостяк".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Мирошниченко для YouTube-канала Мирославы Мандзюк.

Как Мирошниченко ходил на кастинг "Холостяка"

Рассказывая о пробах, которые так и не завершились участием в проектах, ведущий вспомнил романтическое реалити. Однажды его пригласили попробовать себя в роли главного героя шоу.

"Я не помню, какой это был год, но Холостяком тогда стал Иракли", - вспомнил Мирошниченко.

Очевидно, речь шла об Иракли Макацарии, который был главным героем шестого сезона.

На вопрос, почему в том году участие в проекте для него не сложилось, Тимур ответил просто - выбрали другого кандидата.

"Я не знаю, сколько там этапов было. Я был на своем этапе. И хорошо, что не попал", - отметил он.

Тимур Мирошниченко едва не стал Холостяком: почему не сложилосьТимур Мирошниченко о неудачных кастингах (скриншот)

Что думает о "Холостяке"

Он честно признался, что не верит в возможность построения отношений в рамках такого формата, ведь "это шоу". В то же время считает, что участие в нем может быть полезным для развития личного бренда.

Свое решение присоединиться к кастингу Мирошниченко объяснил желанием выйти из зоны комфорта. Он соглашается почти на все кастинги, даже если понимает, что не будет работать в проекте.

"Сейчас меня все устраивает в моей жизни и в моей работе, но если меня зовут на какой-то кастинг, то пойду. Люди же почему-то хотят меня там увидеть", - поделился он.


Напомним, Тимур Мирошниченко счастливо женат на адвокате Инне. Пара вместе воспитывает четверых детей, двое из которых - приемные.

Он уже много лет является комментатором песенного конкурса "Евровидение", а также активно ведет разнообразные телевизионные шоу.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Холостяк Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ