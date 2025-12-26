ua en ru
"Больно": Ирочка из "Холостяка" растрогала реакцией на "вылет" из реалити

Пятница 26 декабря 2025 21:39
UA EN RU
"Больно": Ирочка из "Холостяка" растрогала реакцией на "вылет" из реалити Ира Пономаренко (фото: instagram.com/ponomarenko.hlf)
Автор: Полина Иваненко

Модель из Донецка Ирочка, которая покинула проект "Холостяк" в финальном эпизоде, отреагировала на свой "вылет". Девушка признала, что это больно.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram модели.

Что написала Ирочка

"Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце", - начала свое сообщение модель.

Она похвалила работу команды "Холостяка". По ее словам, там работают замечательные и харизматичные люди с "перчинкой", которые очень сильно отдаются работе.

Десятий випуск "Холостяка": чому заплакала Ірочка та що про неї сказала мама ЦимбалюкаИрочка и Тарас (коллаж: РБК-Украина)

"Благодаря проекту и команде я увидела себя со всех своих сторон и убедилась, насколько я сильная. Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим, и черпаю оттуда вдохновение и энергию", - написала Ирочка.

"А шляпка и позывной "Ира шляпа" - и благодаря этому все знали, что это именно я. Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикимора. Спасибо вам за эту возможность увидеть себя настоящую", - резюмировала она.

В комментариях фаны поддержали модель и пожелали ей найти свою любовь. Юзеры пишут:

  • "Ира, вы ушли и я выключила этот проект. Не интересно даже, что дальше. Вы супер"
  • "История о том как выйти победительницей не победив"
  • "Ирина вы получили приз зрительских симпатий"
  • "Лучшая!"
  • "Ирочка, вся Украина болела за тебя, как за личность, а не как за пару Тарасу! У тебя большое будущее".

