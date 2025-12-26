"Больно": Ирочка из "Холостяка" растрогала реакцией на "вылет" из реалити

Модель из Донецка Ирочка, которая покинула проект "Холостяк" в финальном эпизоде , отреагировала на свой "вылет". Девушка признала, что это больно.

Что написала Ирочка

"Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце", - начала свое сообщение модель.

Она похвалила работу команды "Холостяка". По ее словам, там работают замечательные и харизматичные люди с "перчинкой", которые очень сильно отдаются работе.

Ирочка и Тарас (коллаж: РБК-Украина)

"Благодаря проекту и команде я увидела себя со всех своих сторон и убедилась, насколько я сильная. Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим, и черпаю оттуда вдохновение и энергию", - написала Ирочка.

"А шляпка и позывной "Ира шляпа" - и благодаря этому все знали, что это именно я. Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикимора. Спасибо вам за эту возможность увидеть себя настоящую", - резюмировала она.

