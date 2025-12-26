Последнее свидание Надин с Цымбалюком: страстный финал "Холостяка" сорвал все маски

Финал "Холостяка", который вышел 26 декабря, получился страстным и романтичным. Сначала Тарас Цымбалюк неожиданно попрощался с Ирочкой , а потом пригласил финалисток (Настю и Надин) на индивидуальные свидания.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Холостяка".

Каким было финальное свидание Цымбалюка с Надин

Тарас и девушки отправились во Львов. Именно там он встретится с участницами и примет судьбоносное решение.

И первой на свидание с Цымбалюком пошла Надин. Актер придумал интересный формат. Он воссоздал их знакомство, когда модель позвонила ему и сразу очаровала своим голосом.

Знакомство Надин и Тараса (скриншот)

На локации были красные шарики, которые должна была найти участница. Параллельно с этим она разговаривала с Тарасом по телефону.

Тарас Цымбалюк (скриншот)

Когда Надин все же встретилась с актером, они пошли искать шарики вместе. Каждый из них помогал им увидеть все интересные скульптуры на локации.

Тарас и Надин (скриншот)

Во время разговора выяснилось, что "Холостяк" забыл, где именно состоялся его первый поцелуй с Надин. Впрочем, модель не обижалась, но все равно грустила - она поняла, что это их последнее свидание на проекте.

Тарас решил осуществить мечту участницы, которую она озвучила на одном из свиданий. Надин говорила, что хочет что-то сделать на гончарном круге.

Головчук и Цымбалюк (скриншот)

Атмосфера была максимально романтичной. Они едва не забыли о том, что планировали сделать посуду. Тарас и Надин много целовались.

Свидание в финале "Холостяка" (скриншоты)

Актеру и участнице реалити не сразу удалось сделать из глины то, что они планировали. Но пара совсем не грустила, они смеялись и шутили.

А потом они решили смыть с себя глину. Прямо посреди яблоневого сада их ждала ванна.

Финал "Холостяка" (скриншот)

Сначала Надин стеснялась и даже немного ревновала. Тарас признал, что не ожидал такой реакции. Но потом пара забыла, что рядом с ними кто-то есть, и они, как сказал актер, "растворились друг в друге". Просто во время этого начался летний дождь.

Свидание Надин с Тарасом (скриншоты)

"Это один из самых приятных моментов в этом проекте", - сказал Тарас.

После этого герой и финалистка отправились на ужин в отель. Цымбалюк сделал Головчук много комплиментов, они пили шампанское и много говорили. В каждом шарике, с которым актер встречал модель в начале свидания, были бумажки с вопросом. И он принес их на ужин.

Тарас и Надин в финале "Холостяка" (скриншот)

По мнению "Холостяка", иногда модель пряталась за поцелуями и шутками, особенно когда они начинали говорить о чем-то серьезном. Тарас рассказал, что он боялся показывать настоящие эмоции на проекте, а Надин призналась, что в начале реалити она также имела такие же мысли.

Модель была растерянной. Она не могла ответить, что она представляет, когда слышит о счастливых отношениях, близости, или же что должен делать мужчина, чтобы подарить ей радость. Актер это мгновенно "считывал". Тарас понимал, что Надин боится быть откровенной, ведь от каждого ее слова зависит его решение в финале.

Надин Головчук (скриншот)

"Такое впечатление, что Надин все ждет, что если она в теории выиграет проект, вот тогда она раскроется", - отметил Цымбалюк.

В целом, разговор шел тяжело. Участница осторожно отвечала на все вопросы, в частности о том, важно ли для нее, чтобы партнер ее обеспечивал. Цымбалюк сказал, что в будущем, если он все же будет строить отношения именно с Надин, то вернется ко всем этим темам, ведь так и не понял все ее ответы.

Затем актер удивил финалистку. Накануне он спрашивал у Надин, какой она видит свадьбу своей мечты. А потом Тарас сгенерировал мечты модели.

Свадьба по описанию Надин (скриншот)

Также артист показал, какой видит свадьбу именно он. Оказалось, их представления о церемонии очень разные.

Свадьба по описанию Тараса (скриншот)

Но модель отметила, что они все равно могут найти компромисс. После этого они отправились в спальню и продолжили разговор в постели.

Финал "Холостяка" (скриншот)

"Мне нравится, как я себя чувствую с тобой", - сказала участница.

На этом их свидание закончилось.