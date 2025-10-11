ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Судаков не сыграет против Азербайджана? Подробности травмы и фото после игры

Суббота 11 октября 2025 13:27
UA EN RU
Судаков не сыграет против Азербайджана? Подробности травмы и фото после игры Георгий Судаков (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получил травму в матче отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии. Украинец был заменен во время матча, а следующий поединок против Азербайджана под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Георгия в соцсети Telegram.

Травма Судакова в первом тайме

Во время стартового состава матча Украина - Исландия на 30-й минуте Судаков столкнулся с Саеваром Магнуссоном и упал, держась за плечо. Игрок продолжил игру, но уже на 39-й минуте его заменили - на поле вышел Назар Волошин.

"Не знаю пока что. Видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен", - отметил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после матча.

Судаков показал фото после травмы

На следующий день после поединка полузащитник опубликовал в своем телеграм-канале фото с зафиксированной рукой и поздравил команду с первой победой в квалификации.

"Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", - написал игрок.

Судаков не сыграет против Азербайджана? Подробности травмы и фото после игры

Георгий Судаков (фото: t.me/SudakovGio)

Пока неизвестно, сможет ли Судаков сыграть в матче против Азербайджана, который состоится 13 октября.

Но в первом поединке против Исландии из-за травмы пропускал другой полузащитник, Егор Ярмолюк, но его участие в игре с азербайджанцами остается возможным.

Статистика Судакова в сезоне 2025/26

В текущем сезоне Судаков провел пять матчей в Лиге Европы, два - в Лиге конференций и три - в УПЛ за "Шахтер".

После этого 23-летний украинец перешел в аренду в португальскую "Бенфику" на год с обязательным выкупом, где уже провел семь матчей, включая два в Лиге чемпионов, забив два гола.

Результаты группы после матча

Благодаря победе над Исландией (5:3) сборная Украины заняла второе место в турнирной таблице группы с 4 очками. Исландия идет третьей с тремя баллами, Азербайджан - четвертым с одним.

В следующем туре Украина встретится с Азербайджаном, а Исландия будет играть против Франции.

Ранее мы писали, как Руслан Малиновский забил дубль за сборную после серьезного перерыва из-за травмы.

Также читайте, как Александр Зинченко впервые рассказал о травме и почему пропустит матчи за сборную.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Сборная Украины
Новости
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит