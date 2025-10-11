Судаков не сыграет против Азербайджана? Подробности травмы и фото после игры
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков получил травму в матче отбора на чемпионат мира-2026 против Исландии. Украинец был заменен во время матча, а следующий поединок против Азербайджана под вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Георгия в соцсети Telegram.
Травма Судакова в первом тайме
Во время стартового состава матча Украина - Исландия на 30-й минуте Судаков столкнулся с Саеваром Магнуссоном и упал, держась за плечо. Игрок продолжил игру, но уже на 39-й минуте его заменили - на поле вышел Назар Волошин.
"Не знаю пока что. Видел, что Жора действительно чувствовал боль. Это игрок, который уйдет с поля только если не будет готов к игре. Надеемся, что он восстановится. Он нам очень нужен", - отметил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после матча.
Судаков показал фото после травмы
На следующий день после поединка полузащитник опубликовал в своем телеграм-канале фото с зафиксированной рукой и поздравил команду с первой победой в квалификации.
"Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", - написал игрок.
Георгий Судаков (фото: t.me/SudakovGio)
Пока неизвестно, сможет ли Судаков сыграть в матче против Азербайджана, который состоится 13 октября.
Но в первом поединке против Исландии из-за травмы пропускал другой полузащитник, Егор Ярмолюк, но его участие в игре с азербайджанцами остается возможным.
Статистика Судакова в сезоне 2025/26
В текущем сезоне Судаков провел пять матчей в Лиге Европы, два - в Лиге конференций и три - в УПЛ за "Шахтер".
После этого 23-летний украинец перешел в аренду в португальскую "Бенфику" на год с обязательным выкупом, где уже провел семь матчей, включая два в Лиге чемпионов, забив два гола.
Результаты группы после матча
Благодаря победе над Исландией (5:3) сборная Украины заняла второе место в турнирной таблице группы с 4 очками. Исландия идет третьей с тремя баллами, Азербайджан - четвертым с одним.
В следующем туре Украина встретится с Азербайджаном, а Исландия будет играть против Франции.
