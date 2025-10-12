Судакова детально обстежили у Португалії: який вердикт лікарів

Півзахисник Георгій Судаков, який отримав травму в матчі за збірну України проти Ісландії, повернувся до свого клубу – португальської "Бенфіки", де пройшов детальне медичне обстеження.

Про його результати повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Bola .

Наскільки серйозне пошкодження

23-річний хавбек був змушений залишити поле на 39-й хвилині зустрічі Україна – Ісландія у рамках відбору на чемпіонат світу-2026. Уже після гри він опублікував фото з зафіксованою лівою рукою, повідомивши, що не зможе зіграти у наступному матчі проти Азербайджану.

Після повернення до Португалії футболіст пройшов медичне обстеження у клініці "Бенфіки". За результатами МРТ, у Судакова діагностували травматичне ушкодження лівого плеча з легкою акроміально-ключичною розтяжкою. На щастя, серйозних структурних пошкоджень не виявлено.

Судаков після матчу з Ісландією (фото: t.me/SudakovGio)

Які матчі пропустить футболіст

Медичний штаб клубу ретельно слідкує за станом футболіста. За попередніми прогнозами, Судаков може повернутися до повноцінних тренувань уже наступного тижня, якщо біль у плечі вщухне.

Через травму українець, вірогідно, пропустить гру Кубка Португалії проти "Шавеша", яка запланована на 17 жовтня. Це буде перший поєдинок "Бенфіки" після міжнародної паузи.

Після цього підопічних Жозе Моурінью очікує ключовий матч групового етапу Ліги чемпіонів – виїзна зустріч з англійським "Ньюкаслом" 21 жовтня. Саме до цієї дати клуб сподівається повністю відновити українця.

Ключовий гравець у системі Моурінью

З початку сезону Судаков залишається одним із найстабільніших гравців "Бенфіки". У чемпіонаті Португалії 23-річний півзахисник відіграв 5 матчів, забив 2 голи та провів на полі в середньому по 75 хвилин за гру.

Жозе Моурінью використовує українця у ролі атакувального плеймейкера, відзначаючи його технічність і розуміння гри.

"Він додає нам креативності між лініями. Його рішення на полі завжди нестандартні", - каже наставник "Бенфіки".