Суд неизбежен? Продюсер Поляковой пожаловался EBU из-за правил Нацотбора

Четверг 23 октября 2025 18:38
Суд неизбежен? Продюсер Поляковой пожаловался EBU из-за правил Нацотбора Полякова не отступает от желания принять участие в Нацотборе (фото: facebook.com/yasinskymike)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский заявил, что они обратились в Европейский вещательный союз (EBU) из-за правил Нацотбора на "Евровидение-2026".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление продюсера в Facebook.

Продюсер Поляковой обратился в Европейский вещательный союз

По словам Ясинского, были отправлены официальные письма в EBU с просьбой вмешаться в ситуацию и Суспільному, которое он предупредил о последствиях.

"Если не будут изменены отдельные правила Нацотбора на Евровидение, то неизбежный судебный иск может привести к еще большим скандалам", - заявил продюсер.

Об этом он написал в заметке, в которой рассказал о премьере документального фильма об Оле.

"Надо просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", - подытожил он.

Суд неизбежен? Продюсер Поляковой пожаловался EBU из-за правил НацотбораЯсинский обратился EBU (скриншот)

Что известно о скандале Поляковой с Нацотбором

Напомним, недавно Полякова и ее продюсер назвали условия национального отбора на "Евровидение" устаревшими.

Оля подала заявку на конкурс и обратилась к Суспільному с просьбой пересмотреть правила. Речь идет о запрете участия артистам, которые выступали в РФ после 2014 года.

Суспільне отказало в просьбе. Кроме того, они заявили о невозможности таких трансформаций на фоне уже начавшегося Нацотбора.

"В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Общественное ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной - ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", - говорилось в заявлении.

Продюсер Оли раскритиковал ответ вещателя, вспомнив Конституцию. По его словам, судебный иск может привести к отмене результатов Нацотбора.

"Кто-то будет отвечать за потраченные государственные средства, а кто-то, вполне незаслуженно, возможно, не поедет на конкурс", - подчеркнул он.

