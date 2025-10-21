Суспільне ответило на обращение Поляковой: изменят ли правила нацотбора "Евровидения"

Суспільне Мовлення официально прокомментировало письмо певицы Оли Поляковой , в котором артистка обратилась с просьбой пересмотреть правила национального отбора на "Евровидение".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мовника на официальном сайте компании .

Что ответили Поляковой

Как отметили в Суспільному, обращение Поляковой поступило 16 октября, однако в документе не уточнялось, какие именно пункты правил певица просит изменить.

В своем открытом письме, которое она опубликовала в соцсетях, артистка отметила, что правила должны развиваться вместе со страной, ведь украинское общество и культура за последние годы существенно изменились.

По убеждению Поляковой, "важно, чтобы каждый артист, который живет, работает и творит в Украине, имел равное право представлять наше государство на международной сцене".

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В Суспільному же напомнили, что именно они являются организаторами отбора и соответственно принимают и публикуют официальные правила конкурса, которые не могут быть изменены после старта нацотбора. В этом году процедура началась 3 сентября 2025 года.

"В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Суспільне ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной - ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", - говорится в заявлении вещателя.

В компании также подчеркнули, что подход к отбору представителей на "Евровидение" в каждой стране отличается. В отдельных государствах отбор вообще не проводится - участника выбирает сам вещатель.

"Мы тщательно прорабатывали правила, чтобы дать возможность всем гражданам Украины, а не только узкому кругу, выбирать представителя нашего государства в Песенном конкурсе Евровидение, несмотря на сложные условия", - добавляют в Суспільному.

О чем именно шла речь в обращении Поляковой

Хотя в официальном письме не было конкретизации, вероятно, певица имела в виду пункт правил, который запрещает участие артистам, выступавшим в России, на оккупированных территориях или в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

Заявление Поляковой Суспільному (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Впоследствии в прямом эфире в Instagram певица подтвердила, что именно это ограничение стало причиной ее обращения.

Она заявила, что такие требования якобы потеряли актуальность и, по ее мнению, противоречат принципам равенства.

Последний раз Оля Полякова выходила на сцену в России 23 мая 2015 года, когда была ведущей премии "RU.TV". Тогда она появилась в своем фирменном образе - в кокошнике с трезубцем.