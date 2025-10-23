ua en ru
Суд неминучий? Продюсер Полякової поскаржився EBU через правила Нацвідбору

Четвер 23 жовтня 2025 18:38
UA EN RU
Суд неминучий? Продюсер Полякової поскаржився EBU через правила Нацвідбору Полякова не відступає від бажання взяти участь в Нацвідборі (фото: facebook.com/yasinskymike)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський заявив, що вони звернулися до Європейської мовної спілки (EBU) через правила Нацвідбору на "Євробачення-2026".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву продюсера у Facebook.

Продюсер Полякової звернувся до Європейської мовної спілки

За словами Ясинського, було надіслано офіційні листи в EBU із проханням втрутитися в ситуацію та Суспільному, яке він попередив про наслідки.

"Якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов може призвести до ще більших скандалів", - заявив продюсер.

Про це він написав у дописі, в якому розповів про прем'єру документального фільму про Олю.

"Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", - підсумував він.

Суд неминучий? Продюсер Полякової поскаржився EBU через правила НацвідборуЯсинський звернувся EBU (скриншот)

Що відомо про скандал Полякової з Нацвідбором

Нагадаємо, нещодавно Полякова та її продюсер назвали умови національного відбору на "Євробачення" застарілими.

Оля подала заявку на конкурс й звернулася до Суспільного мовника з проханням переглянути правила. Мова йде про заборону участі артистам, які виступали у РФ після 2014 року.

Суспільне відмовило у проханні. Крім того, вони заявили про неможливість таких трансформацій на тлі вже розпочатого Нацвідбору.

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною - її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", - йшлося у заяві.

Продюсер Олі розкритикував відповідь мовника, згадавши Конституцію. За його словами, судовий позов може призвести до скасування результатів Нацвідбору.

"Хтось буде відповідати за витрачені державні кошти, а хтось, цілком незаслужено, можливо, не поїде на конкурс", - наголосив він.

