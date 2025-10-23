Суд неминучий? Продюсер Полякової поскаржився EBU через правила Нацвідбору
Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський заявив, що вони звернулися до Європейської мовної спілки (EBU) через правила Нацвідбору на "Євробачення-2026".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву продюсера у Facebook.
Продюсер Полякової звернувся до Європейської мовної спілки
За словами Ясинського, було надіслано офіційні листи в EBU із проханням втрутитися в ситуацію та Суспільному, яке він попередив про наслідки.
"Якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов може призвести до ще більших скандалів", - заявив продюсер.
Про це він написав у дописі, в якому розповів про прем'єру документального фільму про Олю.
"Треба просто вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення", - підсумував він.
Ясинський звернувся EBU (скриншот)
Що відомо про скандал Полякової з Нацвідбором
Нагадаємо, нещодавно Полякова та її продюсер назвали умови національного відбору на "Євробачення" застарілими.
Оля подала заявку на конкурс й звернулася до Суспільного мовника з проханням переглянути правила. Мова йде про заборону участі артистам, які виступали у РФ після 2014 року.
Суспільне відмовило у проханні. Крім того, вони заявили про неможливість таких трансформацій на тлі вже розпочатого Нацвідбору.
"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною - її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", - йшлося у заяві.
Продюсер Олі розкритикував відповідь мовника, згадавши Конституцію. За його словами, судовий позов може призвести до скасування результатів Нацвідбору.
"Хтось буде відповідати за витрачені державні кошти, а хтось, цілком незаслужено, можливо, не поїде на конкурс", - наголосив він.
