"Ужасное качество". Джамала разнесла песни для нацотбора на Евровидение-2026 (видео)

Пока в сети обсуждают результаты отбора на Детское Евровидение-2025 , певица Джамала решила поделиться впечатлениями от песен, которые присылают претенденты на участие во взрослом нацотборе.

Что сказала Джамала о песнях участников нацотбора

Музыкальный продюсер нынешнего отбора выразила недовольство качеством композиций, которые ей прислали.

"Ну как можно прислать песню, которая просто ме-ме-ме-ме? Можно что-то спеть, чтобы было видно, что это песня на международный конкурс? Меня тупо разрывает. Вы же хотите быть артистами. Вы же ориентируетесь на что-то, видите телевидение, ютуб", - отметила она.

Артистка добавила, что была шокирована качеством некоторых демо-записей.

"Так нельзя к себе относиться. Просто ужасные демки, ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни, интонирование. Просто не за что глазу зацепиться. Так мы слона не продадим. Мне хочется, чтобы все сейчас что-то подумали", - заявила она.

По словам Джамалы, во многих песнях не хватает идеи и контекста, хотя среди присланных материалов попадались и неплохие.

"Ключевое - вы это делаете не просто для себя. Мало того, что ты хочешь выйти красивый и опрятный всегда, надо еще какой-то контекст, понимание. Потому что такое понасылали... Я просто не знаю, из какой вы вообще страны и какой у вас контекст, извините. Я просто в ауте от того, что услышала. Не все. Я частично прослушиваю много демок и уже выбрала, но надо больше и качественнее", - поделилась она.

Что известно о нацотборе на Евровидение-2026

Прием заявок на участие в Нацотборе-2026 стартовал в сентябре и продлится до 27 октября. Финал состоится в феврале 2026 года в формате большого концерта.

Подать заявку на участие могут как сольные исполнители, так и группы, в составе которых не более шести человек. Победителя будут определять по результатам голосования зрителей и жюри.

Музыкальным продюсером нынешнего конкурса стала Джамала, которая ранее призывала претендентов смело экспериментировать.