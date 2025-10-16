Оля Полякова идет на Евровидение-2026: "Пришло время изменить правила" (видео)

Украинская певица Оля Полякова официально заявила о намерении принять участие в национальном отборе на Евровидение-2026. Артистка обратилась к Суспільному с просьбой изменить правила национального отбора.

Как сообщает РБК-Украина , об этом артистка заявила во время презентации нового клипа на песню "Warrior".

Что сказала Оля Полякова об участии в нацотборе

Артистка давно мечтала принять участие в конкурсе и наконец решилась на этот шаг. Она заявила, что подала заявку, однако на пути стоят определенные ограничения. Как известно, после 2014 года артистам, которые ездили в Россию, запрещено отправлять заявки.

Оля считает эти нормы устаревшими. Она обратилась к Суспільнму с официальным запросом о пересмотре правил.

"Я думаю, что пришло время эти правила изменить, потому что они являются устаревшими, не соответствующими времени. Они ограничивают права большого количества артистов, которые работают в Украине, для украинцев, работали до войны и в самые тяжелые времена остаются со страной и работают в Украине", - сказала она на презентации.

Полякова написала письмо Суспільному (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По словам Поляковой, нельзя избирательно ограничивать людей, которые за последние годы доказали свою позицию.

"Это просто несправедливо и очень неправильно. Эти правила являются нарушением закона Украины о равенстве граждан, они являются дискриминационными. Я такая же гражданка Украины, как и все. Я такая же налогоплательщица, как все те люди, которые платят налоги, на которые существует Суспільне и на которые проводится отбор на Евровидение", - сказала она.

Оля отметила, что хочет воплотить свою мечту и призвала людей ее поддержать.

"Я никогда никого не просила ни о чем, но сейчас прошу каждого поддержать меня. Это важно не только для меня. Это важно для каждого кто когда-либо чувствовал, что его мечту хотят забрать", - заявила она.

Оля также добавила, что готова бороться за свои права в суде, если правила не изменят.

Полякова идет на Евровидение 2026 (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что известно о поездках Поляковой в РФ

По доступной информации, Оля Полякова последний раз посещала Россию в 2015 году. После этого она сознательно отказалась от карьеры там ради Украины и больше туда не ездила. Она отметила в одном из интервью, что уже тогда имела проукраинскую позицию.

После полномасштабного российского вторжения неоднократно подчеркивала свою поддержку стране, участвовала в благотворительных проектах, перешла на украинский язык в творчестве, осуждала агрессию и молчание россиян. В то же время поддерживала дружеские отношения с так называемыми хорошими россиянами, которые за Украину.

Напомним, текущие правила национального отбора запрещают участвовать исполнителям или коллективам, которые выступали на территории РФ после 2014 года, ездили в Крым с нарушением законодательства Украины или осуществляли концертную деятельность на временно оккупированных территориях Украины.