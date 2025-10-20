ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Полякова сделала новое заявление об участии в "Евровидении": "Государству не придется платить"

Понедельник 20 октября 2025 14:37
UA EN RU
Полякова сделала новое заявление об участии в "Евровидении": "Государству не придется платить" Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Оля Полякова сделала новое заявление о своем участии в песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Так, во время прямого эфира, который провела Оля в день премьеры своей новой песни, она заявила, что возьмет на себя все расходы, если получит возможность участвовать в Нацотборе.

"Если правила изменят и я смогу принять участие - все расходы за номер и поездку я беру на себя. Государству не придется платить ничего", - подчеркнула артистка.

Полякова подчеркнула, что уже подала заявку на участие в отборе и ожидает справедливого решения от организаторов.

Полякова сделала новое заявление об участии в &quot;Евровидении&quot;: &quot;Государству не придется платить&quot;Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

По ее словам, нынешние ограничения, которые касаются артистов, когда-то выступавших в России, потеряли смысл и противоречат принципам равенства.

Певица также добавила, что в случае отказа готова отстаивать свое право в суде, ведь считает, что украинские артисты, которые годами работают для своей аудитории, имеют право на равные условия.

Напомним, ранее продюсер Поляковой Михаил Ясинский отметил, что идея принять участие в национальном отборе возникла у самой певицы еще несколько лет назад.

Полякова сделала новое заявление об участии в &quot;Евровидении&quot;: &quot;Государству не придется платить&quot;Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В то же время ее сдерживали формальные ограничения. По словам Ясинского, с тех пор прошло уже более десяти лет с момента, когда для украинских артистов ввели запрет на участие в Нацотборе из-за поездок в Россию после 2014 года.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Оля Полякова Звезды шоу-бизнеса
Новости
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
ВСУ уничтожили часть ДРГ, которая проникла в центр Покровска и убила гражданских
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов