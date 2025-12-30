ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Стало известно, где сейчас Владимир Бебешко, у которого проблемы со здоровьем

Вторник 30 декабря 2025 10:52
UA EN RU
Стало известно, где сейчас Владимир Бебешко, у которого проблемы со здоровьем Владимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко, который уже много лет почти не появляется в публичном пространстве, сейчас находится за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью его брата Левка Дурка для YouTube-канала Тараса Гаврика.

Биография Владимира Бебешко

Владимир Бебешко родом из Стрыя на Львовщине. После окончания школы он поступил в Дрогобычское музыкальное училище, где и начал свой путь в профессии.

Со временем его карьера начала набирать обороты, а определенный период жизни продюсер провел в Москве.

Там Бебешко работал в тесном кругу Юрия Чернавского - одного из пионеров студийной звукозаписи в городе.

В рамках этого сотрудничества он был привлечен к проектам с участием Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Владимира Преснякова и других известных исполнителей.

Стало известно, где сейчас Владимир Бебешко, у которого проблемы со здоровьемВладимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)

Чернавский умер 29 сентября этого года в Лос-Анджелесе. В 2014 году он публично выступал против аннексии Крыма, однако после начала полномасштабной войны не озвучил позицию относительно российской агрессии.

Возвращение Бебешко в Украину было связано с тяжелой болезнью матери его первой жены. После ее смерти семья окончательно поселилась в Киеве.

Отдельным и болезненным эпизодом в жизни продюсера стал арест в 1980-х годах. Во время гастролей в Нижнем Новгороде, где он работал в коллективе Юрия Варума, Бебешко задержали по обвинению в спекуляции.

Речь шла о незаконном обороте импортных товаров на сумму около 250 рублей.

При этом сам продюсер в разные годы по-разному упоминал срок заключения: в одном из интервью он говорил о четырех годах колонии с досрочным освобождением, в другом - о пяти годах и четырех годах, проведенных за решеткой.

Личная жизнь

Во время пребывания в тюрьме Бебешко женился на Виктории Врадий - экс-солистке группы "Лабиринт".

После освобождения супруги переехали в США, однако сам продюсер стремился вернуться в Украину.

По его словам, за океаном Врадий так и не смогла реализовать себя в музыке и впоследствии сменила сферу деятельности. Он неоднократно заявлял, что в Украине она могла бы стать артисткой первого эшелона.

В 1997 году Бебешко во второй раз женился - его женой стала джазовая певица Саша Белина. В этом браке родилась дочь Евгения.

Стало известно, где сейчас Владимир Бебешко, у которого проблемы со здоровьемВладимир Бебешко со второй женой (фото: facebook.com/bebesko)

За годы работы продюсер сотрудничал со многими известными артистами украинского шоу-бизнеса. Среди его проектов - "Сестричка Вика", работа с группой "Братья Гадюкины", сотрудничество с СолоХой, а также создание группы "Пающие трусы" вместе с Андреем Кузьменко в 2008 году.

Широкой аудитории Бебешко также запомнился как музыкальный продюсер телевизионного шоу "Шанс".

Где сейчас Бебешко

По словам его брата Левка Дурка, сейчас Владимир уже несколько лет живет в Варшаве и проходит восстановление после проблем со здоровьем.

Артист объяснил, что проблемы возникли из-за длительного истощения и образа жизни, связанного с многолетней работой в шоу-бизнесе.

"Произошла серьезная проблема, потому что сцена - это огромная нагрузка. Не каждый организм это выдерживает", - отметил музыкант.

Стало известно, где сейчас Владимир Бебешко, у которого проблемы со здоровьемВладимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)

Он также добавил, что врачи настаивают на активном движении и постоянном контроле состояния здоровья.

"Врачи ему сказали много ходить, чтобы было нормальное кровообращение. Это сейчас очень важно", - пояснил Дурко.

Певец говорит, что несмотря на сложный период, состояние Владимира постепенно улучшается, хотя процесс восстановления еще продолжается.

"Его уже попустило, но здоровье еще достраивается", - подытожил исполнитель.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Зеленский назвал свободную экономическую зону возможным путем компромисса по территориям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну