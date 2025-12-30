Стало известно, где сейчас Владимир Бебешко, у которого проблемы со здоровьем

Украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко, который уже много лет почти не появляется в публичном пространстве, сейчас находится за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью его брата Левка Дурка для YouTube-канала Тараса Гаврика.

Биография Владимира Бебешко

Владимир Бебешко родом из Стрыя на Львовщине. После окончания школы он поступил в Дрогобычское музыкальное училище, где и начал свой путь в профессии.

Со временем его карьера начала набирать обороты, а определенный период жизни продюсер провел в Москве.

Там Бебешко работал в тесном кругу Юрия Чернавского - одного из пионеров студийной звукозаписи в городе.

В рамках этого сотрудничества он был привлечен к проектам с участием Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Владимира Преснякова и других известных исполнителей.

Владимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)

Чернавский умер 29 сентября этого года в Лос-Анджелесе. В 2014 году он публично выступал против аннексии Крыма, однако после начала полномасштабной войны не озвучил позицию относительно российской агрессии.

Возвращение Бебешко в Украину было связано с тяжелой болезнью матери его первой жены. После ее смерти семья окончательно поселилась в Киеве.

Отдельным и болезненным эпизодом в жизни продюсера стал арест в 1980-х годах. Во время гастролей в Нижнем Новгороде, где он работал в коллективе Юрия Варума, Бебешко задержали по обвинению в спекуляции.

Речь шла о незаконном обороте импортных товаров на сумму около 250 рублей.

При этом сам продюсер в разные годы по-разному упоминал срок заключения: в одном из интервью он говорил о четырех годах колонии с досрочным освобождением, в другом - о пяти годах и четырех годах, проведенных за решеткой.

Личная жизнь

Во время пребывания в тюрьме Бебешко женился на Виктории Врадий - экс-солистке группы "Лабиринт".

После освобождения супруги переехали в США, однако сам продюсер стремился вернуться в Украину.

По его словам, за океаном Врадий так и не смогла реализовать себя в музыке и впоследствии сменила сферу деятельности. Он неоднократно заявлял, что в Украине она могла бы стать артисткой первого эшелона.

В 1997 году Бебешко во второй раз женился - его женой стала джазовая певица Саша Белина. В этом браке родилась дочь Евгения.

Владимир Бебешко со второй женой (фото: facebook.com/bebesko)

За годы работы продюсер сотрудничал со многими известными артистами украинского шоу-бизнеса. Среди его проектов - "Сестричка Вика", работа с группой "Братья Гадюкины", сотрудничество с СолоХой, а также создание группы "Пающие трусы" вместе с Андреем Кузьменко в 2008 году.

Широкой аудитории Бебешко также запомнился как музыкальный продюсер телевизионного шоу "Шанс".

Где сейчас Бебешко

По словам его брата Левка Дурка, сейчас Владимир уже несколько лет живет в Варшаве и проходит восстановление после проблем со здоровьем.

Артист объяснил, что проблемы возникли из-за длительного истощения и образа жизни, связанного с многолетней работой в шоу-бизнесе.

"Произошла серьезная проблема, потому что сцена - это огромная нагрузка. Не каждый организм это выдерживает", - отметил музыкант.

Владимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)

Он также добавил, что врачи настаивают на активном движении и постоянном контроле состояния здоровья.

"Врачи ему сказали много ходить, чтобы было нормальное кровообращение. Это сейчас очень важно", - пояснил Дурко.

Певец говорит, что несмотря на сложный период, состояние Владимира постепенно улучшается, хотя процесс восстановления еще продолжается.

"Его уже попустило, но здоровье еще достраивается", - подытожил исполнитель.