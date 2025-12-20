ua en ru
"Никаких конфликтов". Комик Веня неожиданно ушел из "Ветеранів космічних військ"

Суббота 20 декабря 2025 22:10
"Никаких конфликтов". Комик Веня неожиданно ушел из "Ветеранів космічних військ" Веня уходит из ВКВ (фото: instagram.com/ven4os)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Александр Венедчук, более известный как Веня, ошеломил фанов и коллег неожиданным заявлением. Он объявил о решении покинуть команду "Ветерани космічних військ".

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление юморист сделал в Instagram.

Веня покидает команду "Ветерани космічних військ"

В субботу, 20 декабря, юморист написал, что больше не является частью популярной команды. Он поблагодарил коллег и фанатов за поддержку и заверил, что это его личное решение.

"Я больше не "Ветеран космічних військ". Никаких конфликтов, никаких недоразумений, это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте, так будет лучше", - отметил он.

В то же время Венедчук дал понять, что продолжит творческий путь в другом формате.

"Спасибо за восемь лет внимания и пять лет на YouTube. Поддерживайте ребят, следите за мной на Twitch. Это был фантастический период моей жизни, дальше - больше", - добавил он.

&quot;Никаких конфликтов&quot;. Комик Веня неожиданно ушел из &quot;Ветеранів космічних військ&quot;Веня покидает "ВКВ" (фото: instagram.com/ven4os)

Кто такие "Ветерани космічних військ"

Украинская комедийная команда, которая прославилась ярким стилем и оригинальными выступлениями. В состав коллектива входят Влад Куран, Александр Венедчук и Артем Дамницкий.

Свой творческий путь юмористы начинали еще на студенческой сцене, но настоящий прорыв им принесло участие в "Лиге Смеха". В частности в пятом сезоне они стали чемпионами под руководством Станислава Боклана.

После телевизионного успеха ребята запустили собственный YpuTube-канал, который мгновенно покорил зрителей благодаря проектам "Вікторина" и "Еліас". Они также недавно начали новую программу "Музична передача".

&quot;Никаких конфликтов&quot;. Комик Веня неожиданно ушел из &quot;Ветеранів космічних військ&quot;Александр Венедчук в "ВКВ" (фото: instagram.com/ven4os)

Что известно о здоровье Вени

В начале года комик попал в больницу. Ему стало плохо во время съемок шоу "Элиас". Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и провели экстренную операцию.

Долгое время Венедчук по рекомендациям медиков не участвовал в съемках. Лишь в марте он начал возвращаться на экраны.

В сентябре он рассказал о новом этапе реабилитации, в частности перенес еще одну операцию.

"Теперь 35% моей головы это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все ок, жизнь продолжается, лечение продолжается", - сообщил тогда он.

&quot;Никаких конфликтов&quot;. Комик Веня неожиданно ушел из &quot;Ветеранів космічних військ&quot;Веня из "ВКВ" перенес операцию на мозге (фото: instagram.com/ven4os)

