"Это дно": украинский музыкант рассказал о работе с Меладзе и российскими звездами

Понедельник 29 декабря 2025 14:35
"Это дно": украинский музыкант рассказал о работе с Меладзе и российскими звездами Евгений Хмара (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский композитор и пианист Евгений Хмара откровенно рассказал о своем опыте сотрудничества с российскими артистами до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью музыканта Славе Демину.

Музыкант признался, что работа в среде артистов из РФ оставила у него крайне негативные впечатления - как из-за атмосферы, так и из-за поведения отдельных представителей шоу-бизнеса.

Говоря о сотрудничестве с российской певицей Валерией, Хмара отметил, что особых эмоций она у него не вызвала.

"Если честно, каких-то ощущений от того сотрудничества у меня не было. Это была работа - и все", - рассказал пианист.

Зато значительно худшие воспоминания у музыканта остались от продюсера Иосифа Пригожина.

&quot;Это дно&quot;: украинский музыкант рассказал о работе с Меладзе и российскими звездамиИосиф Пригожин (фото: российские СМИ)

"Я очень хорошо помню Пригожина. Он вел себя максимально грубо, по-бандитски. Мне тогда все это было искренне неприятно", - отметил Евгений.

По словам композитора, еще задолго до 2022 года пребывание в Москве вызывало у него внутреннее отторжение.

"Все, что было связано с Россией, даже в те годы, для меня выглядело как полное дно. Москва того периода - это было какое-то сплошное "дно", - признался музыкант.

Хмара также привел бытовой эпизод, который, по его словам, хорошо иллюстрирует общую атмосферу.

"Помню, как я вышел из метро и спросил, как пройти в нужное место. Мне ответили: "Там же написано". Я говорю, что ничего не написано, а мне - "значит, и не должно быть". Вот было их отношение", - вспомнил Евгений.

В то же время он объяснил, почему вообще соглашался на работу с российскими артистами в тот период.

"Тогда не было четкого разграничения, как сейчас. Приходили какие-то предложения, выступления. Но если откровенно - я не так часто там бывал", - пояснил Хмара.

По его словам, значительно больше поездок было связано не с шоу-бизнесом, а с профессиональными интересами в других сферах.

&quot;Это дно&quot;: украинский музыкант рассказал о работе с Меладзе и российскими звездамиЕвгений Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"Я чаще ездил на московский авиакосмический салон, потому что это было связано с авиацией. А в плане работы - у меня всегда было больше Украины и даже Европы, чем России", - подчеркнул композитор.

Говоря об артистах, с которыми пересекался, Хмара вспомнил Валерия Меладзе, Нюшу и Диану Арбенину, при этом отметив, что после начала полномасштабной войны контактов с ними не поддерживает.

"После 24 февраля никаких звонков или сообщений от Меладзе не было - ни разу", - подчеркнул он.

Зато, по словам музыканта, поддержку он получил от грузинской певицы Нино Катамадзе.

"Нино Катамадзе написала мне почти в первый день войны. Но она не российская артистка - и это принципиально разные вещи", - добавил Евгений Хмара.

