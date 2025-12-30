ua en ru
Стало відомо, де зараз Володимир Бебешко, в якого проблеми зі здоров’ям

Вівторок 30 грудня 2025 10:52
Стало відомо, де зараз Володимир Бебешко, в якого проблеми зі здоров’ям Володимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)
Автор: Іванна Пашкевич

Український звукорежисер та музичний продюсер Володимир Бебешко, який вже багато років майже не з’являється в публічному просторі, нині перебуває за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю його брата Левка Дурка для YouTube-каналу Тараса Гаврика. інтервю

Біографія Володимира Бебешка

Володимир Бебешко родом зі Стрия на Львівщині. Після завершення школи він вступив до Дрогобицького музичного училища, де й розпочав свій шлях у професії.

З часом його кар’єра почала набирати обертів, а певний період життя продюсер провів у Москві.

Там Бебешко працював у тісному колі Юрія Чернавського - одного з піонерів студійного звукозапису в місті.

У межах цієї співпраці він був залучений до проєктів за участю Алли Пугачової, Валерія Леонтьєва, Володимира Преснякова та інших відомих виконавців.

Стало відомо, де зараз Володимир Бебешко, в якого проблеми зі здоров’ямВолодимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)

Чернавський помер 29 вересня цього року в Лос-Анджелесі. У 2014 році він публічно виступав проти анексії Криму, однак після початку повномасштабної війни не озвучив позицію щодо російської агресії.

Повернення Бебешка в Україну було пов’язане з важкою хворобою матері його першої дружини. Після її смерті родина остаточно оселилася в Києві.

Окремим і болісним епізодом у житті продюсера став арешт у 1980-х роках. Під час гастролей у Нижньому Новгороді, де він працював у колективі Юрія Варума, Бебешка затримали за звинуваченням у спекуляції.

Йшлося про незаконний обіг імпортних товарів на суму близько 250 рублів.

При цьому сам продюсер у різні роки по-різному згадував термін ув’язнення: в одному з інтерв’ю він говорив про чотири роки колонії з достроковим звільненням, в іншому - про п’ять років і чотири роки, проведені за ґратами.

Особисте життя

Під час перебування у в’язниці Бебешко одружився з Вікторією Врадій - екссолісткою гурту "Лабіринт".

Після звільнення подружжя переїхало до США, однак сам продюсер прагнув повернутися в Україну.

За його словами, за океаном Врадій так і не змогла реалізувати себе в музиці й згодом змінила сферу діяльності. Він неодноразово заявляв, що в Україні вона могла б стати артисткою першого ешелону.

У 1997 році Бебешко вдруге одружився - його дружиною стала джазова співачка Саша Бєліна. У цьому шлюбі народилася донька Євгенія.

Стало відомо, де зараз Володимир Бебешко, в якого проблеми зі здоров’ямВолодимир Бебешко з другою дружиною (фото: facebook.com/bebesko)

За роки роботи продюсер співпрацював із багатьма відомими артистами українського шоу-бізнесу. Серед його проєктів - "Сестричка Віка", робота з гуртом "Брати Гадюкіни", співпраця з СолоХою, а також створення гурту "Пающіє труси" разом з Андрієм Кузьменком у 2008 році.

Широкій аудиторії Бебешко також запам’ятався як музичний продюсер телевізійного шоу "Шанс".

Де зараз Бебешко

За словами його брата Левка Дурка, зараз Володимир живе кілька років у Варшаві та проходить відновлення після проблем зі здоров’ям.

Артист пояснив, що проблеми виникли через тривале виснаження та спосіб життя, пов’язаний із багаторічною роботою в шоу-бізнесі.

"Сталася проблема, бо сцена - це величезне навантаження. Не кожен організм це витримує", - зазначив музикант.

Стало відомо, де зараз Володимир Бебешко, в якого проблеми зі здоров’ямВолодимир Бебешко (фото: facebook.com/bebesko)

Він також додав, що лікарі наполягають на активному русі та постійному контролі стану здоров’я.

"Лікарі йому сказали багато ходити, щоб був нормальний кровообіг. Це зараз дуже важливо", - пояснив Дурко.

Співак каже, що попри складний період, стан Володимира поступово покращується, хоча процес відновлення ще триває.

"Його вже попустило, але здоров’я ще добудовується", - підсумував виконавець.

