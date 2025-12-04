ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Певец KHAYAT отреагировал на объявление шортлиста Нацотбора: "Телефон разрывается от смс"

Четверг 04 декабря 2025 08:10
UA EN RU
Певец KHAYAT отреагировал на объявление шортлиста Нацотбора: "Телефон разрывается от смс" KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Иванна Пашкевич

Певец KHAYAT отреагировал на объявление шортлиста Нацотбора на "Евровидение-2026" и обратился к фанатам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Накануне Общественное объявило имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026.

В списке не оказалось KHAYAT, хотя артист вошел в лонглист из 15 участников.

Впрочем, певец сохраняет все шансы побороться за место в финале - десятого финалиста определят по результатам онлайн-голосования в приложении "Дія" уже в январе.

Артист эмоционально отреагировал на поддержку слушателей в соцсетях.

Певец KHAYAT отреагировал на объявление шортлиста Нацотбора: &quot;Телефон разрывается от смс&quot;KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

"Друзья, мой телефон сегодня просто взрывается от количества вашей поддержки: от ваших сообщений и комментариев. Это мощная энергетическая волна, которая не оставляет мне выбора, кроме как идти до конца. И я надеюсь, что мы пройдем этот путь вместе", - сказал он.

KHAYAT добавил, что искренне верит в свой трек и в то, что он достоин зазвучать на европейской сцене.

Исполнитель также намекнул, что песня еще изменится и приятно удивит слушателей.

"Я искренне верю в свою песню и в то, что она достойна быть услышанной каждым из вас. Более того, показать миру, какой классной является украинская музыка. Конечно, ее ждут метаморфозы, и я благодарен Джамале и команде Общественного за советы и наставления, которые помогут сделать ее еще лучше. Я уверен, что вы будете приятно удивлены. Почувствуем себя! До встречи в Дії!" - заинтриговал музыкант.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев