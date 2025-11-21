Новые правила "Евровидения-2026": что запретили участникам и как изменили голосование

На "Евровидении" ввели новые правила, касающиеся участия артистов, голосования и рекламного продвижения. Организаторы стремятся сделать конкурс более прозрачным и честным.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Eurovision Song Contest .

Новые правила Евровидения 2026

Ограничения по продвижению артистов. Во избежание несправедливого влияния на голосование, запрещены чрезмерные промокампании, особенно с участием третьих лиц или правительств. Нарушение влечет за собой санкции.

Уменьшение количества голосов зрителей. Каждый сможет отдать отправить не более 10 голосов вместо 20. Таким образом организаторы стремятся поощрить поддерживать нескольких конкурсантов, а не только одного.

Возвращение жюри в полуфиналы. Голоса судей снова будут учитывать наравне с голосами зрителей. Это гарантирует баланс между мнением публики и профессионалов.

Расширение состава жюри с 5 до 7. В состав жюри входят музыкальные эксперты из разных сфер, в частности по меньшей мере двум из них должно быть 18-25 лет.

Также они должны подписать декларацию о независимом и беспристрастном голосовании, без координации с другими и публикации предпочтений до завершения конкурса.

Повышенные технические меры безопасности. Чтобы сохранить доверие к результатам зрительского голосования, организаторы будут тщательно выявлять любые попытки мошенничества или подозрительных действий при подсчете голосов.

О новых правилах подробно рассказал директор "Евровидения" Мартин Грин. Он отметил, что эти изменения призваны сохранить нейтральность конкурса и подчеркнуть его музыкальную миссию.

"Участие в Евровидении принимают не правительства, а артисты. Артисты, поддержанные общественными вещателями, которые не несут ответственности за решения и действия своих правительств. Артисты всегда демонстрировали тем, кто пытается нас разделить, что возможен другой мир. Евровидение всегда будет платформой для этого", - подытожил он.

Новые правила "Евровидения" (фото: instagram.com/eurovision)

Что известно о "Евровидении-2026"

70-й международный песенный конкурс состоится в Вене, Австрия, на Wiener Stadthalle. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а финал - 16 мая. Это будет третий раз, когда Вена принимает конкурс, последний раз - в 2015 году.

Напомним, вокруг конкурса разгорелось немало споров в 2025 году, когда Израиль занял первое место по результатам зрительского голосования. Они заняли второе место по итогам сочетания оценок жюри и публики, но такой результат среди зрителей вызвал у многих подозрения.

Кроме этого, ряд стран, среди которых Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды, заявляли о возможности бойкота конкурса из-за участия Израиля на фоне конфликта в Газе. Обсуждение этого вопроса было перенесено с ноября на декабрьскую встречу Генеральной ассамблеи EBU.