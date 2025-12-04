ua en ru
Співак KHAYAT відреагував на оголошення шортлиста Нацвідбору: "Телефон розривається від смс"

Четвер 04 грудня 2025 08:10
Співак KHAYAT відреагував на оголошення шортлиста Нацвідбору: "Телефон розривається від смс" KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак KHAYAT відреагував на оголошення шортлиста Нацвідбору на "Євробачення-2026" та звернувся до фанатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Напередодні Суспільне оголосило імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026.

У списку не виявилося KHAYAT, хоча артист увійшов до лонглиста з 15 учасників.

Втім, співак зберігає всі шанси поборотися за місце у фіналі - десятого фіналіста визначать за результатами онлайн-голосування в застосунку "Дія" вже у січні.

Артист емоційно відреагував на підтримку слухачів у соцмережах.

"Друзі, мій телефон сьогодні просто вибухає від кількості вашої підтримки: від ваших повідомлень та коментарів. Це потужна енергетична хвиля, яка не залишає мені вибору, окрім як іти до кінця. І я сподіваюсь, що ми пройдемо цей шлях разом", - сказав він.

KHAYAT додав, що щиро вірить у свій трек і в те, що він гідний зазвучати на європейській сцені.

Виконавець також натякнув, що пісня ще зміниться і приємно здивує слухачів.

"Я щиро вірю у свою пісню і в те, що вона гідна бути почутою кожним із вас. Ба більше, показати світові, якою класною є українська музика. Авжеж на неї чекають метаморфози, і я вдячний Джамалі та команді Суспільного за поради та настанови, які допоможуть зробити її ще кращою. Я впевнений, що ви будете приємно здивовані. Почуємось! До зустрічі в Дії!" - заінтригував музикант.

