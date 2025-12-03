Стали известны финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026"

Суспільне мовлення определило девять исполнителей, которые прошли в финал Национального отбора на "Евровидение-2026". Артисты, не вошедшие в этот список по итогам двух дней прослушиваний, получат еще один шанс - для них проведут рейтинговое онлайн-голосование в приложении Дія в январе. По результатам этого голосования станет известно имя десятого участника финала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

В девятку финалистов уже вошли:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

Финалисты Нацотбора 2025 (фото: eurovision.ua)

Полный состав финалистов Нацотбора объявят до 15 января 2026 года, а сам финал состоится в феврале.

Свой комментарий по формированию финального списка предоставила музыкальный продюсер Нацотбора Джамала.

Она отметила, что отбор был сложным, а нынешний конкурс обещает быть сильным в вокальном и песенном плане.

"Это был очень непростой выбор - формирование шортлиста Нацотбора-2026. Я вижу и слышу его максимально вокальным, песенным, конкурентным и с интересными исполнителями. Так непривычно быть в роли музыкального продюсера впервые. Это как писать маленькую диссертацию, представляя каждого участника перед оргкомитетом", - сказала артистка.

"Это был сложный выбор: есть исполнители, которые не попали в шортлист, но которых я точно хотела бы видеть в финале. Процесс над песнями продолжается: аранжировка, тексты, вокал... от себя подключу всех, кого только могу, чтобы довести все до супер'качества. Впереди - голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", - добавила она.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как и ранее, победителя Нацотбора определят по сумме голосов жюри и зрителей.

Напомним, 70-й, юбилейный конкурс Евровидение в 2026 году будет принимать Австрия, а именно Вена.

Полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая, гранд-финал - на 16 мая. Все события будут проходить на арене Wiener Stadthalle, которая станет площадкой конкурса уже в третий раз в истории.