ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Стали известны финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026"

Среда 03 декабря 2025 10:27
UA EN RU
Стали известны финалисты Нацотбора на "Евровидение-2026" Имена финалистов Нацотбора 2025 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Суспільне мовлення определило девять исполнителей, которые прошли в финал Национального отбора на "Евровидение-2026". Артисты, не вошедшие в этот список по итогам двух дней прослушиваний, получат еще один шанс - для них проведут рейтинговое онлайн-голосование в приложении Дія в январе. По результатам этого голосования станет известно имя десятого участника финала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В девятку финалистов уже вошли:

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • "ЩукаРиба"

Стали известны финалисты Нацотбора на &quot;Евровидение-2026&quot;Финалисты Нацотбора 2025 (фото: eurovision.ua)

Полный состав финалистов Нацотбора объявят до 15 января 2026 года, а сам финал состоится в феврале.

Свой комментарий по формированию финального списка предоставила музыкальный продюсер Нацотбора Джамала.

Она отметила, что отбор был сложным, а нынешний конкурс обещает быть сильным в вокальном и песенном плане.

"Это был очень непростой выбор - формирование шортлиста Нацотбора-2026. Я вижу и слышу его максимально вокальным, песенным, конкурентным и с интересными исполнителями. Так непривычно быть в роли музыкального продюсера впервые. Это как писать маленькую диссертацию, представляя каждого участника перед оргкомитетом", - сказала артистка.

"Это был сложный выбор: есть исполнители, которые не попали в шортлист, но которых я точно хотела бы видеть в финале. Процесс над песнями продолжается: аранжировка, тексты, вокал... от себя подключу всех, кого только могу, чтобы довести все до супер'качества. Впереди - голосование зрителей. И хочется попросить всех не пренебрегать им, ведь решается судьба шестерых артистов. Поэтому очень важно, чтобы зрители были активными и голосовали за своих фаворитов", - добавила она.

Стали известны финалисты Нацотбора на &quot;Евровидение-2026&quot;Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как и ранее, победителя Нацотбора определят по сумме голосов жюри и зрителей.

Напомним, 70-й, юбилейный конкурс Евровидение в 2026 году будет принимать Австрия, а именно Вена.

Полуфинальные шоу запланированы на 12 и 14 мая, гранд-финал - на 16 мая. Все события будут проходить на арене Wiener Stadthalle, которая станет площадкой конкурса уже в третий раз в истории.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Звезды шоу-бизнеса
Новости
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Марко Рубио назвал идеальное время для окончания войны в Украине
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит