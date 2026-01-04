ua en ru
Дамиано Давид из Maneskin и Дав Камерон помолвлены: появились фото

Воскресенье 04 января 2026 10:12
UA EN RU
Дамиано Давид из Maneskin и Дав Камерон помолвлены: появились фото
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса и певица Дав Кэмерон официально подтвердила помолвку с фронтменом группы Mаneskin Дамиано Давид.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

29-летняя актриса опубликовала фото, на которых позирует в красном платье с глубоким вырезом, демонстрируя бриллиантовое кольцо изумрудной огранки.

На других кадрах пара нежно обнимается во время, предположительно, новогоднего празднования.

"Моя любимая часть жизни - с Новым годом", - написала Дав Кэмерон в подписи к публикации.

Дамиано Давид и Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Слухи о помолвке пары появились еще в октябре, когда Дав и Дамиано сфотографировали в Сиднее с обручальным кольцом на пальце актрисы.

Впрочем, тогда ни один из них не подтверждал информацию официально. Представители пары также не комментировали сообщения медиа.

Дамиано Давид и Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Что известно об отношениях пары

Дав Кэмерон и Дамиано Давид находятся в отношениях почти два года. В октябре 2025 года актриса отметила годовщину романа эмоциональным сообщением в соцсетях.

"Два лучших года моей жизни. Я довожу себя до слез минимум раз в неделю, потому что жизнь стала такой прекрасной с тобой", - делилась Дав.

В интервью журналу Cosmopolitan в июне 2024 года Дав Кэмерон рассказала о знакомстве с музыкантом и развитии их отношений.

Дамиано Давид и Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

"Через несколько месяцев после нашей первой встречи команда группы обратилась ко мне с предложением сотрудничества, но мы не смогли согласовать графики", - вспоминала знаменитость.

Актриса также тепло отозвалась о характере своего возлюбленного.

"Он был очень прямолинейным в отношении своих намерений. Это было чрезвычайно почетно. Он джентльмен и лучший человек, которого я встречала в своей жизни", - рассказала Кэмерон.

Дамиано Давид и Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

