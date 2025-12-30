Инна Белень выходит замуж: как выглядит обручальное кольцо победительницы "Холостяка-13" (фото)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.

Инна Белень объявила о помолвке

Блогерша опубликовала романтическое фото с возлюбленным. На снимке Инна позирует в его объятиях, демонстрируя на безымянном пальце правой руки изысканное кольцо с бриллиантом.

Как дала девушка понять, на предложение руки и сердца она ответила согласием.

Инна Белень выходит замуж (фото: instagram.com/innka_belen)

Избранником Инны оказался ее давний знакомый - они вместе учились в школе.

Еще в 2013 году между ними возникли чувства, однако тогда роман не получил продолжения. Прошло более десяти лет, и судьба снова свела их вместе.

"И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди...", - поделилась победительница "Холостяка".

Что известно об Инне Белень

Инне Белень 29 лет. Она родилась и выросла в Харькове, по специальности - переводчица с немецкого языка.

Работать начала еще с юного возраста, впоследствии переехала за границу, где училась, в частности в Германии, руководила рестораном и занималась инвестиционной деятельностью.

За границей Белень вышла замуж, однако этот брак длился около четырех лет.

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Пара рассталась из-за постоянной занятости Белень работой и финансовых разногласий - блогерша фактически обеспечивала мужа, который был младше ее на четыре года.

После начала полномасштабного вторжения Инна вернулась в Украину и активно включилась в волонтерство.

Она также регулярно сдает кровь и через соцсети призывает других становиться донорами.

После завершения проекта "Холостяк" Инна некоторое время находилась в отношениях с Александром Терен.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

В феврале 2025 года пара объявила о разрыве после публичных споров в соцсетях.

Позже Белень приписывали роман с певцом Вадимом Олейником, однако эти слухи она не подтвердила.

В начале мая бизнесвумен впервые показала фото с новым возлюбленным - на снимках они держатся за руки.

Инна Белень с женихом (фото: instagram.com/innka_belen)

Тогда же Белень опубликовала трогательный пост, который выглядел как личное обращение к близкому сердцу человеку.