Инна Белень выходит замуж: как выглядит обручальное кольцо победительницы "Холостяка-13" (фото)
Победительница "Холостяк-13", волонтерша и блогерша Инна Белень выходит замуж.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram девушки.
Инна Белень объявила о помолвке
Блогерша опубликовала романтическое фото с возлюбленным. На снимке Инна позирует в его объятиях, демонстрируя на безымянном пальце правой руки изысканное кольцо с бриллиантом.
Как дала девушка понять, на предложение руки и сердца она ответила согласием.
Инна Белень выходит замуж (фото: instagram.com/innka_belen)
Избранником Инны оказался ее давний знакомый - они вместе учились в школе.
Еще в 2013 году между ними возникли чувства, однако тогда роман не получил продолжения. Прошло более десяти лет, и судьба снова свела их вместе.
"И вот 2025 год - ты хочешь, чтобы я носила твою фамилию, а наша семья становилась больше. Люблю тебя, Яловенко. И никогда не думала, что однажды скажу "да" с таким сердцем, что оно едва помещается в груди...", - поделилась победительница "Холостяка".
Что известно об Инне Белень
Инне Белень 29 лет. Она родилась и выросла в Харькове, по специальности - переводчица с немецкого языка.
Работать начала еще с юного возраста, впоследствии переехала за границу, где училась, в частности в Германии, руководила рестораном и занималась инвестиционной деятельностью.
За границей Белень вышла замуж, однако этот брак длился около четырех лет.
Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Пара рассталась из-за постоянной занятости Белень работой и финансовых разногласий - блогерша фактически обеспечивала мужа, который был младше ее на четыре года.
После начала полномасштабного вторжения Инна вернулась в Украину и активно включилась в волонтерство.
Она также регулярно сдает кровь и через соцсети призывает других становиться донорами.
После завершения проекта "Холостяк" Инна некоторое время находилась в отношениях с Александром Терен.
Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)
В феврале 2025 года пара объявила о разрыве после публичных споров в соцсетях.
Позже Белень приписывали роман с певцом Вадимом Олейником, однако эти слухи она не подтвердила.
В начале мая бизнесвумен впервые показала фото с новым возлюбленным - на снимках они держатся за руки.
Инна Белень с женихом (фото: instagram.com/innka_belen)
Тогда же Белень опубликовала трогательный пост, который выглядел как личное обращение к близкому сердцу человеку.
