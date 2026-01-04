Даміано Давід з Maneskin і Дав Камерон заручилися: з'явилися фото
Американська акторка та співачка Дав Кемерон офіційно підтвердила заручини з фронтменом гурту Mаneskin Даміано Давид.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
29-річна акторка опублікувала фото, на яких позує в червоній сукні з глибоким вирізом, демонструючи діамантову каблучку смарагдового огранювання.
На інших кадрах пара ніжно обіймається під час, імовірно, новорічного святкування.
"Моя улюблена частина життя - з Новим роком", - написала Дав Кемерон у підписі до публікації.
Даміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)
Чутки про заручини пари з’явилися ще у жовтні, коли Дав і Даміано сфотографували в Сіднеї з обручкою на пальці акторки.
Втім, тоді жоден із них не підтверджував інформацію офіційно. Представники пари також не коментували повідомлення медіа.
Даміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)
Що відомо про стосунки пари
Дав Кемерон і Даміано Давид перебувають у стосунках майже два роки. У жовтні 2025 року акторка відзначила річницю роману емоційним дописом у соцмережах.
"Два найкращі роки мого життя. Я доводжу себе до сліз щонайменше раз на тиждень, бо життя стало таким прекрасним із тобою", - ділилась Дав.
В інтерв’ю журналу Cosmopolitan у червні 2024 року Дав Кемерон розповіла про знайомство з музикантом та розвиток їхніх стосунків.
Даміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)
"Через кілька місяців після нашої першої зустрічі команда гурту звернулася до мене з пропозицією співпраці, але ми не змогли узгодити графіки", - згадувала знаменитість.
Акторка також тепло відгукнулася про характер свого коханого.
"Він був дуже прямолінійним щодо своїх намірів. Це було надзвичайно почесно. Він джентльмен і найкраща людина, яку я зустрічала у своєму житті", - розповіла Кемерон.
Даміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)
Вас може зацікавити:
- Інна Бєлєнь виходить заміж
- Олександр Терен вперше показав свою обраницю
- Тімур Мірошниченко ледь не став Холостяком