Даміано Давід з Maneskin і Дав Камерон заручилися: з'явилися фото

Неділя 04 січня 2026 10:12
Даміано Давід з Maneskin і Дав Камерон заручилися: з'явилися фото Даміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська акторка та співачка Дав Кемерон офіційно підтвердила заручини з фронтменом гурту Mаneskin Даміано Давид.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

29-річна акторка опублікувала фото, на яких позує в червоній сукні з глибоким вирізом, демонструючи діамантову каблучку смарагдового огранювання.

На інших кадрах пара ніжно обіймається під час, імовірно, новорічного святкування.

"Моя улюблена частина життя - з Новим роком", - написала Дав Кемерон у підписі до публікації.

Даміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Чутки про заручини пари з’явилися ще у жовтні, коли Дав і Даміано сфотографували в Сіднеї з обручкою на пальці акторки.

Втім, тоді жоден із них не підтверджував інформацію офіційно. Представники пари також не коментували повідомлення медіа.

Даміано Давід з Maneskin і Дав Камерон заручилися: з'явилися фотоДаміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

Що відомо про стосунки пари

Дав Кемерон і Даміано Давид перебувають у стосунках майже два роки. У жовтні 2025 року акторка відзначила річницю роману емоційним дописом у соцмережах.

"Два найкращі роки мого життя. Я доводжу себе до сліз щонайменше раз на тиждень, бо життя стало таким прекрасним із тобою", - ділилась Дав.

В інтерв’ю журналу Cosmopolitan у червні 2024 року Дав Кемерон розповіла про знайомство з музикантом та розвиток їхніх стосунків.

Даміано Давід з Maneskin і Дав Камерон заручилися: з'явилися фотоДаміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

"Через кілька місяців після нашої першої зустрічі команда гурту звернулася до мене з пропозицією співпраці, але ми не змогли узгодити графіки", - згадувала знаменитість.

Акторка також тепло відгукнулася про характер свого коханого.

"Він був дуже прямолінійним щодо своїх намірів. Це було надзвичайно почесно. Він джентльмен і найкраща людина, яку я зустрічала у своєму житті", - розповіла Кемерон.

Даміано Давід з Maneskin і Дав Камерон заручилися: з'явилися фотоДаміано Давид і Дав Камерон (фото: instagram.com/dovecameron)

